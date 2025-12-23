¿Cómo se jugará la Liga Confluencia en 2026?: El nuevo formato y las principales novedades

El futbol regional vive días de definición. Este martes, Atlético Regina y La Amistad disputarán la gran final de la Liga Confluencia en la Mejor del Valle, en Allen. En la previa de este desempate entre Atlético Regina y el equipo cipoleño, ya se conoce cómo será el formato del torneo en 2026.

En la reunión de liga que se llevó a cabo este lunes, se definió el formato del futbol valletano para el próximo año. Además, se anunciaron algunas novedades para las categorías formativas.

A partir de 2026, la Confluencia tendrá por primera vez dos categorías: la A y B. En el primer semestre, se jugará el Apertura, donde se enfrentarán todos contra todos a una vuelta. El campeón del torneo clasificará al Regional 2026. Además, se jugará por primera vez la Copa, donde se enfrentarán los equipos de ambas categorías.

Para cerrar el año, se disputará el Clausura, donde jugarán todos contra todos y se invertirán las localías. El ganador tendrá un boleto al Regional 2027. La actividad arrancará en los primeros días de marzo y la competencia finalizará a fines de noviembre.

Con este nuevo formato, se reducirá considerablemente la cantidad de partidos de cada equipo: jugarán alrededor de 26 partidos durante el año, sin contar los enfrentamientos de la nuevo «Copa». En 2025, cada club disputó 42 encuentros en una maratónica edición todos contra todos.

Para determinar los ascensos y descensos, se armará una tabla anual, donde contarán los partidos del Apertura y Clausura. Habrán dos descensos directos (13° y 14° de la «A») y dos ascensos directos (1° y 2° de la «B»).

Además, se comenzará a jugar la 11° y 12° División, que jugarán en simultaneo y en media cancha. En la próxima reunión, se definirá el día y horario oficial de las dos categorías debutantes. Vale aclarar que este nuevo formato podría sufrir alguna modificación a principios de 2026, cuando se realice la primera reunión de Liga.

¿Cómo estarán conformadas las categorías?

En 2026, habrá por primera vez dos categorías en la Liga Confluencia. La Primera División estará compuesta por 14 equipos, que se ganaron su lugar por su desempeño en 2025

La Amistad

Atlético Regina

Deportivo Roca

Círculo Italiano

Argentinos del Norte

CIMAC

San Martín

Cipolletti

Pillmatún

Deportivo Huergo

Fernández Oro

Unión Deportiva Catriel

Petroleros

Unión AP

Por otro lado, la segunda división estaría compuesta por 13 equipos, ya que el número oficial de participantes de la «B» se definirá en las próximas semanas.