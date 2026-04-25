Felipe Quirno Costa, la joya neuquina del motocross que se anima a la elite con solo 18 años

Felipe Quirno Costa tiene apenas 18 años pero ya le compite de igual a igual a los mejores del país en motocross, una disciplina que practica desde chico por herencia familiar.

El joven de San Martín de los Andes sorprendió en el Campeonato Argentino que tuvo su primera fecha en Neuquén. En su debut en la MX1 después de arrasar en la MX2, logró subir al podio con un tercer puesto notable.

Un debut destacado en la MX1

Fiel a su estilo ultra competitivo, Felipe Quirno Costa no se conformó del todo con el resultado, incluso con el agregado de que tuvo que sortear un malestar que lo tuvo a maltraer ese fin de semana.

«El resultado fue bastante bueno pero igual no estoy del todo contento, sé que lo podría haber hecho mucho mejor. Justo antes del fin de semana me enfermé, estuve con bastante fiebre y mucho malestar físico, muy débil. También estuve con un equipo nuevo, conociendo la moto el mismo día de la carrera. Esperaba un top 5 como resultado pero pude estar más adelante», aseguró Felipe en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

En su primera vez en MX1, Quirno Costa hizo podio en Neuquén. (Foto: Oscar Livera)

Sobre su debut en la MX1, el piloto analizó: «Yo venía corriendo en la MX2 hace un par de años. Fui invicto en todas las carreras que corrí. Así que, junto al equipo, este año decidimos tomar un nuevo desafío y pasar a la MX1, es sin dudas la categoría más fuerte del país y yo creo que una de las más fuertes de Sudamérica. Este año hubo muchos pilotos extranjeros. Es una categoría a la que normalmente llegás a los 25 años, yo tengo 18. Tomamos la decisión de iniciarla en una cilindrada más baja así que estoy en desventaja con la moto pero le pudimos dar buena forma».

Antes de su podio en el certamen nacional en Neuquén, participó del Mundial de Motocross en San Carlos de Bariloche y fue el mejor argentino en la categoría MX2, además de quedar tercero entre los latinoamericanos.

Experiencia internacional y formación

«El Mundial fue una experiencia muy grande, un evento gigante. Como soy de San Martín, en Bariloche me sentí prácticamente local. Tuve una muy buena demostración, con buenas carreras, terminé 14° en la segunda manga. En la primera y en las clasificaciones tuvimos muchos problemas con la moto, hubo que cambiar dos motores, lo cual nos llevó a perder mucho tiempo. Pero en la final el resultado fue positivo», repasó Quirno Costa.

El sanmartinense también tuvo rodaje en Estados Unidos, donde compitió en el campeonato amateur más grande del mundo. «La experiencia en Estados Unidos fue sin duda la mejor que he tenido en el deporte. Yo vivía en un centro de entrenamiento, que es básicamente un lugar donde hay un montón de circuitos, con gimnasio y todo lo necesario para vivir. Ahí estábamos todos los pilotos, cada uno en su motorhome y entrenábamos con unas planillas armadas por los entrenadores. Pude correr la Loretta Lynn, que tenés que clasificar para poder correrla, es por etapas y en la primera hubo más de 1300 motos en mi categoría, pude quedar 40°», contó.

Felipe está subido arriba de una moto casi desde que tiene memoria. «Empecé en el motociclismo a los tres, cuatro años, por parte de mi papá y de su grupo de amigos, todos lo practicaban y me lo inculcaron. Siempre lo tomé como un hobby hasta que cumplí 12. Ahí conocí a mi instructor Daniel Delfino, me hizo ver el deporte desde otro lado y darme cuenta de los sacrificios que había que hacer para lograr cosas. Entrené con él en Zapala, viajaba tres o cuatro veces por semana, eran 500 kilómetros ida y vuelta», sentenció.