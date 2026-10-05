Fernando Alonso, ¿otra vez al Dakar?: «Quiero encontrar los límites de lo posible»

Amante de los desafíos como pocos, el español Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1 y actual piloto de Aston Martin, podría confirmar en las próximas horas su participación en el próximo Rally Dakar de Arabia Saudita, a disputarse del 1 al 15 de enero de 2027.

Según anunció el portal español SoyMotor.com, el asturiano de 45 años tendría su segunda experiencia sobre las dunas árabes en la categoría reina T1+, tripulando un ex Dacia gestionado por Prodrive y reformado en su carcaza para transformarse en Aston Martin; la marca que representa en la F1.

«Tal vez haya más sorpresas en las próximas semanas, hay cosas que la gente probablemente piensa que son imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo posible«, había manifestado el español en la previa del GP de Bahréin, el pasado fin de semana en Sepang, donde coronó una brillante actuación en el 8° puesto, con un auto que sigue lejos de las principales potencias.

Alonso ya experimentó la sensación de acelerar las desafiantes dunas de Arabia Saudita en 2020, sobre una Toyota Hilux oficial, logrando finalizar en el 13° puesto. En aquella oportunidad, su navegante fue nada menos que Marc Coma, su compatriota, cinco veces campeón en motos.

Esta vez, el asturiano estaría a los mandos de otro T1+; concretamente un coche Prodrive, que fue un Dacia Sandrider, pero que para la venidera edición de 2027 será reformado y rebautizado como Aston Martin para configurar una mezcla increíblemente atractiva: Fernando Alonso al volante de un coche de la misma marca con la que compite en Fórmula 1.

Alonso, recientemente confirmado por Aston Martin para la próxima temporada de Fórmula 1 (es el piloto con más carreras), ha dedicado la parte final de su carrera deportiva a asumir todo tipo de retos automovilísticos. Así como lo hizo en el Dakar, el asturiano se dio el gusto de triunfar en Le Mans y de competir en las 500 Millas de Indianápolis, la mítica carrera de la IndyCar de los Estados Unidos.