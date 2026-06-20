Fernando Gago fue intervenido por un infarto agudo al miocardio

El ex director técnico de Boca, Fernando Gago, fue intervenido quirúrgicamente por un infarto agudo al miocardio, según el parte médico difundido por la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Las autoridades del hospital señalaron que el actual entrenador de la Universidad de Chile fue sometido a una operación de urgencia, a fin de «tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón».

Los cirujanos llevaron a cabo una «angioplastía con implante coronario de stent», cuyo resultado fue favorable porque «permitió reestablecer el flujo sanguíneo normal».

“Buen ánimo”

«El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca», a través de la que retomará de manera paulatina la «actividad física». La noticia generó preocupación en el fútbol chileno ya que el problema de salud se produjo pocas horas después de la victoria por 2-0 de Universidad de Chile ante O’Higgins, en un encuentro correspondiente al torneo local.

Gago asumió como entrenador de Universidad de Chile en marzo de este año y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del proyecto deportivo de la institución.

En su última presentación pública había estado acompañado por su esposa y sus hijos durante el triunfo sobre O’Higgins, una imagen que cobró especial relevancia tras conocerse el episodio de salud que obligó a su internación.