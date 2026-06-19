Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile tras sufrir un problema cardiovascular
El entrenador de Universidad de Chile debió ser trasladado a un centro médico luego del triunfo ante O’Higgins. Desde el club informaron que se encuentra en buen estado y acompañado por el cuerpo médico.
Fernando Gago debió ser internado y sometido a una intervención médica de urgencia en Chile por un cuadro cardiovascular, según informaron medios locales y luego confirmó Universidad de Chile mediante un comunicado oficial.
El episodio ocurrió después del triunfo 2-0 ante O’Higgins. Tras el encuentro disputado en el Estadio Nacional, el entrenador argentino fue trasladado durante la madrugada a un centro asistencial para realizarse estudios y recibir atención médica.
Horas más tarde, el club chileno publicó un parte para informar la situación del exentrenador de Boca: «Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy», señalaron. Al mismo tiempo, llevaron tranquilidad sobre su estado de salud: «Se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico».
Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.— Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026
Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj
Según medios chilenos, el DT fue intervenido tras ingresar al centro médico y continuará bajo observación. Por el momento no se informó cuánto tiempo permanecerá alejado de sus funciones.
Ante esta situación, el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile será dirigido por Fabricio Coloccini, integrante del cuerpo técnico.
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