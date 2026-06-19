Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile tras sufrir un problema cardiovascular

Fernando Gago fue operado de urgencia tras la victoria de la U ante O'Higgins. (Foto: @udechile)

Fernando Gago debió ser internado y sometido a una intervención médica de urgencia en Chile por un cuadro cardiovascular, según informaron medios locales y luego confirmó Universidad de Chile mediante un comunicado oficial.

El episodio ocurrió después del triunfo 2-0 ante O’Higgins. Tras el encuentro disputado en el Estadio Nacional, el entrenador argentino fue trasladado durante la madrugada a un centro asistencial para realizarse estudios y recibir atención médica.

Horas más tarde, el club chileno publicó un parte para informar la situación del exentrenador de Boca: «Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy», señalaron. Al mismo tiempo, llevaron tranquilidad sobre su estado de salud: «Se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico».

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Según medios chilenos, el DT fue intervenido tras ingresar al centro médico y continuará bajo observación. Por el momento no se informó cuánto tiempo permanecerá alejado de sus funciones.

Ante esta situación, el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile será dirigido por Fabricio Coloccini, integrante del cuerpo técnico.