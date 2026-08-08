Otamendi reconoció la crisis tras la derrota de River Plate: «Estamos en un momento crítico»

River profundizó su crisis en la derrota por 1-0 ante Tigre, por la cuarta fecha del Clausura. El Millonario sumó su sexta derrota consecutiva en el ámbito local, todavía no convirtió goles en el certamen y quedó último en la Zona B.

Tras el partido, Nicolás Otamendi habló con la prensa y reconoció las dificultades que atraviesa el equipo, aunque también cuestionó con dureza a la terna arbitral y al VAR. “Estamos en un momento en donde no podemos errar. Una llegada al arco, un gol, no podemos darle esa oportunidad”, sostuvo el capitán.

El defensor consideró que River tuvo el control de la pelota durante buena parte del encuentro, pero admitió que la posesión no fue suficiente para evitar una nueva derrota. “Tenemos que asumir que estamos en un momento crítico, en donde tenemos que no cometer los errores que cometimos, que lamentablemente nos costaron tres puntos más”, señaló.

OTAMENDI CRÍTICO CON EL ARBITRAJE



El capitán de River salió a dar la cara por el mal momento y se quejó sobre las decisiones arbitrales.



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Otamendi también se refirió a la jugada polémica del primer tiempo, cuando Ángel Correa cayó dentro del área tras un contacto con Nahuel Banegas. El árbitro Andrés Gariano no sancionó penal y el VAR tampoco lo convocó a revisar la acción.

“A mi criterio y por lo que me dicen todos, fue un claro penal”, afirmó el capitán de River, quien además cuestionó el funcionamiento del VAR en el fútbol argentino. Con ironía, comparó los tiempos de revisión con los de la Premier League y apuntó contra quienes tienen a su cargo la conducción del arbitraje.

"TENEMOS QUE LUCHAR CONTRA TODOS PORQUE LAMENTABLEMENTE LOS ÁRBITROS NO TIENEN QUE TENER MÁS EL CONTROL TENIENDO ASISTENTES POR FUERA…"



🔥 Dura reflexión del General Otamendi, muy caliente, luego de la derrota de River ante Tigre en Victoria



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En dialogo con ESPN, el capitán expresó su preocupación por no poder sumar. «Muy caliente porque nos están costando puntos, no podemos sumar. Es un momento en el que tenemos que exigirnos al máximo. Tenemos que luchar contra todos, porque los árbitros tienen que tener el control y analizar las jugadas ante la duda, da bronca porque más allá de la situación de no tener que cometer los errores, pero estoy muy caliente.»

El único gol del partido llegó a los 35 minutos del segundo tiempo. Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha ante la presión de Jabes Saralegui e Ignacio Russo quedó mano a mano con Santiago Beltrán, a quien venció para darle el triunfo al Matador.

La derrota ante Tigre se suma a las sufridas en el Clausura frente a Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central, además de la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi por 3-1.

El próximo compromiso de River será el miércoles, cuando visite a Independiente Santa Fe en Colombia por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por el torneo local, el equipo de Eduardo Coudet recibirá a Argentinos Juniors el domingo 16 de agosto.