Chubut, entre los actos, San Cayetano y la lista de 70 partidos 

La llegada a Chubut del exministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, suponía que, aunque representara un maquillaje de unidad, encontraría a los máximos dirigentes del justicialismo detrás del hombre fuerte de Axel Kicillof, uno de los más firmes dirigentes del PJ a ser candidato a presidente en 2027.

Pero ese sueño estuvo lejos de cumplirse. No se sabe si por estrategia o porque observó la realidad del partido, Gollán se limitó a hablar de lo mal que está la salud en el país por decisiones del gobierno del presidente Javier Milei en una breve recorrida mediática, a visitar consultorios de gremios y a presidir un acto de lanzamiento del intendente de Dolavon, Dante Bowen, en Trelew, con un marco que no superó las 300 personas.

Quizá sea una pintura de lo que este medio describió semanas pasadas sobre el movimiento sísmico que sacude al que se supone el principal partido de oposición en épocas en que todo se acelera y se imponen definiciones concretas respecto a las candidaturas para las elecciones del 2027.

Mientras Goyán disertaba en el Teatro Verdi de Trelew este viernes por la noche frente a una reducida platea, otros referentes del PJ, quienes también hicieron pública su adhesión al gobernador de la provincia de Buenos Aires, hacían distintos deberes. Alfredo Béliz, dirigente mercantil y que obtuvo un buen resultado electoral en los comicios de medio término del año pasado, profesaba su fe hacía San Cayetano y participaba de procesiones venerando al santo de la paz, el pan y el trabajo. Juan Pablo Luque, diputado nacional y alineado al kicillofismo estaba en Comodoro Rivadavia preparando una futura gira por el valle chubutense (precisamente donde estuvo Gollán tres días) y nada se sabía del senador nacional Carlos Linares, difusor permanente del “Cristina libre”.

Othar Macharashvilli, intendente de Comodoro Rivadavia prefirió quedarse en su ciudad antes de recorrer algo más de 300 kilómetros para acompañar a Gollán y se dio por cumplido con recibir días antes a Nicolás Kreplak, el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires con quien departió amablemente y habló del sistema sanitario de su ciudad.

Bowen sacó provecho de todo este desparramo, disponiendo de espacios mediáticos para criticar al gobernador Ignacio Torres a quien acusó de “extorsionador” y de negar recursos a los municipios que no son sus aliados.

Es que días antes, Torres apareció con una foto oficial abrazado a Luka Jones, el joven intendente de la pequeña localidad de 28 de Julio quien llegó a su cargo con el sello del PJ pero que repentinamente se pasó a las filas de “Despierta Chubut”, el partido creado por el mandatario provincial para despegarse del jeroglífico nacional de su partido, el PRO. Si bien no es mucho lo que el joven Luka puede aportarle cuantitativamente al gobernador, su “pase” representó al menos una “tocada de oreja” al justicialismo que sufre una estampida histórica de dirigentes. Por eso, la reacción de Bowen teniendo en cuenta que el bisoño intendente fue parte de su creación.

En paralelo y ya en campaña, Torres anunció una especie de perdón financiero para los empleados públicos endeudados con cooperativas y financieras a los que ya no les descontarán las cuotas de sus sueldos y tendrán un financiamiento del Banco del Chubut con 12 meses de gracia en cuanto a los intereses. No se entendió mucho el alcance de la medida, pero tuvo una importante resonancia en el sector que más cuidan los gobernantes de turno durante su mandato.

En tanto el tablero se va reacomodando como puede con vistas a un 2027 que se avizora más que movido, la política y los políticos de Chubut no dejan de sorprender. En un reciente relevamiento, la Secretaría Electoral a cargo de Alejandro Tullio reveló un detalle difícil de digerir: la provincia tiene 70 partidos políticos registrados, una cifra que para nada guarda relación con la cantidad de habitantes que apenas pasa el medio millón.

Claro que en el marco de la depuración que la Secretaría lleva a cabo tras “descubrir” semejante realidad se encuentran doble afiliaciones, firmas truchas, avales inventados y balances inexistentes. Por eso, la Secretaría ya dio de baja a 22 aunque también reveló otro dato: hay 20 agrupaciones en formación.

Nombres como Fuerza de Participación para el Cambio, Partido Patriótico Popular, Partido Federal, Movimiento Regional y Patagónico y Vecinal Ahora Rawson forman parte de un universo tan extenso como trucho en el que no faltan nombres como “Quiero” y “Ahora o nunca”. Está como para pedir “cerrame la ocho”, frase popular argentina que se usa de forma informal para dar algo por concluido, decir «listo, ya está», o expresar asombro e incredulidad ante un comentario exagerado, un disparate o una situación insólita.

¿70 partidos? Si, “cerrame la 8”. Ya está.