Thiago Tirante buscará seguir haciendo historia en los octavos de final de Montreal

hiago Tirante estará presente en los octavos de final del Masters 1000 de Montreal.

El argentino Thiago Tirante buscará este domingo meterse por primera vez en los cuartos de final de un Masters 1000 cuando enfrente al estadounidense Learner Tien (19°) en Montreal, certamen que se disputa sobre superficie dura.

La organización dispuso que el partido se juegue en el segundo turno de la cancha central, cuyo primer encuentro comenzará a las 13:30, y podrá verse por ESPN y Disney+.

El triunfo de Thiago Tirante ante el australiano Popyrin

✅️ 6-3, 1-6, 7-6 vs. Chan 🇨🇦 (#606)

✅️ 7-5, 6-3 vs. Fritz 🇺🇸 (#9)

✅️ 6-3 6-4 vs. Popyrin 🇦🇺 (#139)



Thiago Tirante 🇦🇷 ya está entre los 16 mejores del Masters 1000 de Canadá. pic.twitter.com/lnpl8kHsOS August 8, 2026

El platense de 25 años atraviesa la mejor actuación de su carrera en un torneo de esta categoría y, además, se aseguró el ingreso al Top 50 del ranking ATP por primera vez.

Tirante, ubicado en el puesto 65 del ranking ATP Tour, viene de una semana inolvidable en Canadá. Primero dio el gran golpe al eliminar al estadounidense Taylor Fritz, N° 8 del mundo, y el viernes superó al australiano Alexei Popyrin, campeón del torneo en 2024, para meterse en los octavos de final. Tien, en tanto, viene de vencer a su compatriota Tommy Paul.

Será la segunda vez que el argentino dispute esta instancia en un Masters 1000. La anterior había sido en Roma, en mayo de este año, cuando cayó frente al ruso Daniil Medvedev.

Los otros jugadores sudamericanos que siguen avanzando en Montreal son el brasileño Joao Fonseca (27°) que enfrentará en los octavos de final al estadounidense Ben Shelton (10°). Además, el italoargentino Luciano Darderi (22°) se convirtió en el primer jugador en clasificarse para los cuartos de final al vencer al portugués Nuno Borges (55°) por 4-6, 6-3 y 7-5.

En esta instancia, aguarda por el vencedor del duelo entre Brandon Nakashima (31°) y el francés Arthur Rinderknech (29°).