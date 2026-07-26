Fernando Helling y Claudia Chichilnik ganaron el Triatlón de Invierno de Cervantes 2026

Cervantes fue escenario de la quinta edición del Triatlón de Invierno, una de las pruebas combinadas más exigentes del Alto Valle que, año tras año, suma más participantes. En esta oportunidad, el roquense Fernando Helling se quedó con la victoria en la clasificación general masculina, mientras que la local Claudia Chichilnik celebró el triunfo entre las damas.

La actividad comenzó desde temprano en el Camping Municipal de Cervantes y a pesar de la lluvia que se hizo presente en la jornada dominical, la competencia se largó a las 11 con normalidad. En total participaron 75 atletas, distribuidos entre 25 competidores individuales y 17 equipos.

La prueba se consolidó como uno de los desafíos deportivos más atractivos de la región, principalmente porque se disputa en una de las épocas más frías del año en la zona. El recorrido para la categoría individual fue de 35 kilómetros de mountain bike, 8 kilómetros de remo y 7,5 kilómetros de pedestrismo. Mientras que las postas completaron un tramo de 12 kilómetros de canotaje.

Helling fue escoltado por el neuquino Tiago Betancur y Maximiliano Penchulef, de Conesa. (Foto: Gentileza /Bien de Allen)

Fernando Helling fue el más rápido del certamen al completar los tres parciales con un registro de 3h15m04s, escoltado por el neuquino Tiago Betancur, con 3h16m47s, y por Maximiliano Penchulef, de Conesa, quien completó el podio con un tiempo de 3h17m33s.

El experimentado roquense se quedó con la prueba en Cervantes. (Foto: Brisa Romero – Radio La Barcaza)

En la rama femenina, la cervantina Claudia Chichilnik hizo valer la localía y se impuso con un tiempo de 3h52m08,32s. El segundo puesto fue para la neuquina Carla Ríos con 3h56m26,73s, mientras que Agostina Marmissolle, completó el top3 con una marca de 4h28m21,09s.

En la categoría postas de caballeros, Pablo Vommaro y Martín Araya repitieron el título, esta vez junto al palista Bautista Sandoval, con un registro de 03:17:33,23. El segundo lugar quedó para el equipo integrado por Gustavo Tripailao, Gustavo Rodríguez y Nelson Torres (03:19:28,49), mientras que Miguel Cayupan, Javier Rodríguez y Daniel Manríquez completaron el podio con 03:29:27,88.

En postas mixtas, el triunfo fue para el equipo conformado por Cecilia Coyueque, Diego Briceño y Víctor Simonelli, con un tiempo de 03:25:24,52. En segundo lugar finalizaron Ailén Cardoso, Zurie Amado y Andrés Cardoso, quienes registraron 04:05:16,15.

La clasificación completa