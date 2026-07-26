Depo Viedma sigue en armado: Ventura renovó para la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma confirmó la continuidad de Alfredo Ventura para la próxima edición de la Liga Argentina de básquet. El U23, que tuvo mucho protagonismo en el último torneo, se ganó la confianza del entrenador Guillermo Bogliacino, quien comandará al equipo como ocurrió en las últimas 10 temporadas.

El interno lleva disputados 112 partidos con la camiseta del equipo capitalino, con 380 puntos convertidos. En el medio fue un jugador determinante, cuando el Depo Viedma se coronó como el mejor equipo U21 del país en 2025.

Con esta renovación, el club le sigue dando forma al plantel que competirá en la Liga Argentina 2026/27, apostando a la continuidad de jugadores surgidos de la región y con fuerte identificación con la camiseta de la entidad.

¿Quién será el próximo?

Ratificada la continuidad de Bogliacino como DT, después llegaron las renovaciones con Lucas González, Luciano Cáceres, Jeffrey Merchant y Joaquín Petre, otro de los valores claves en la conquista nacional del año pasado que también tuvo muchos minutos durante la 25-26.

En las próximas horas habrá más confirmaciones para un plantel que, como siempre, promete dar pelea en la zona alta de la competencia. Viene de una liga irregular, especialmente en el inicio, pero en los meses del 2026 fue uno de los de mejor rendimiento.