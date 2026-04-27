Boca visita a Cruzeiro en Belo Horizonte por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El plantel de Boca disfruta del gran presente y va por más. (Foto: @BocaJrsOficial)

Con puntaje ideal en la fase de grupos de la Copa Libertadores y en buena racha por el torneo local, Boca afrontará este martes a la noche su primer gran desafío en el certamen continental al visitar a Cruzeiro en Belo Horizonte.

Desde las 21:30, el partido en Brasil tendrá transmisión de Fox Sports y Telefé y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

El Xeneize, que lleva 14 partidos invicto, ganó sus dos partidos en el Grupo D contra la Universidad Católica en Chile y ante Barcelona de Ecuador en la Bombonera. Cruzeiro venció a los ecuatorianos en Guayaquil pero fue sorprendido por los chilenos que se impusieron en Belo Horizonte.

Para este encuentro, Claudio Úbeda volverá a poner a todos los titulares después de la rotación contra Defensa y Justicia. Con su once de memoria, formará con: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascacibar, Aranda; Merentiel y Bareiro.

Cruzeiro saldría con: Matheus Cunha Queiroz; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian y Kaio Jorge.

También por la Libertadores, Lanús recibirá a la Liga de Quito a las 19 y Rosario Central visitará a Universidad Central en Venezuela desde las 21:30. Los dos están segundos en sus grupos y quedarían bien parados con una victoria.