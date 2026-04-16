¿Fin de ciclo para Marcos Rojo en Racing? Fue sancionado con cuatro fechas y analizan rescindir su contrato

La situación de Marcos Rojo en Racing atraviesa su momento más delicado desde su llegada al club. Luego de su escandalosa expulsión ante River, el defensor recibió una sanción de cuatro fechas y, en paralelo, la dirigencia analiza seriamente la posibilidad de rescindir su contrato.

El episodio ante el Millonario marcó un quiebre. Rojo tuvo un grosero error que derivó en el gol de Facundo Colidio que abrió el marcador en el primer tiempo y, en el complemento, vio la tarjeta roja tras agredir con una piña a Lucas Martínez Quarta. A eso se sumó una catarata de insultos contra el árbitro Sebastián Zunino, lo que quedó reflejado en un duro informe.

"SOS UN HIJO DE RE MIL…" LA REACCIÓN DE MARCOS ROJO LUEGO DE QUE ZUNINO LE MUESTRE LA ROJA POR LA AGRESIÓN A MARTÍNEZ QUARTA.



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La sanción lo deja prácticamente sin margen en el Torneo Apertura. El clásico ante River correspondió a la fecha 14 y restan solo tres partidos para el cierre de la fase regular, con la Academia todavía fuera de los puestos de clasificación en la Zona B, aunque con grandes chances de meterse entre los mejores ocho.

Sin embargo, el conflicto no se limita a lo deportivo. En las últimas horas también generó malestar un episodio posterior a la derrota ante Botafogo por la Copa Sudamericana, donde se lo vio riéndose junto a Cristian Medina, jugador del equipo brasileño, una imagen que no cayó bien en Avellaneda.

Rojo llegó a la Academia a mediados de agosto del año pasado, tras una salida polémica de Boca, y su incorporación fue especialmente impulsada por el entrenador Gustavo Costas. Desde entonces, disputó 15 partidos, no convirtió goles y fue expulsado en dos ocasiones.

Con contrato vigente hasta junio, el defensor podría incluso no volver a jugar con la camiseta de Racing. Entre la sanción, el contexto deportivo y el desgaste puertas adentro, su continuidad parece hoy más en duda que nunca.