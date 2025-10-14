Fin del misterio: la Regata del Río Negro 2026 ya tiene fecha de lanzamiento
El Club Náutico La Ribera oficializó las fechas de realización de la Regata más larga del mundo.
Medio siglo. Cincuenta años de historias, de leyendas que se cuentan a la orilla del río, de gestas que quedaron grabadas en la memoria de generaciones enteras. La Regata Internacional del Río Negro cumple 50 ediciones y con ello celebra un legado que trasciende al deporte.
El Club Náutico La Ribera, el organizador histórico de la travesía, anunció oficialmente que desde el 8 al 18 de enero de 2026, el río Negro volverá a ser escenario de una historia compartida. Serán diez días de pura adrenalina, con nueve etapas y dos descansos para recuperar fuerzas y celebrar lo que realmente importa: el espíritu de la Regata. Una vez más, esta edición de la prueba unirá Neuquén y Río Negro, ya que, al igual que el año pasado la carrera de maratón más larga del mundo volverá a largarse desde Plottier.
Esta Regata dorada y tan particular volverá a la modalidad de 9 etapas, una de las más usadas en la historia de la Regata y que fue finalmente la elegida luego de que la organización barajara con seguir con la siete etapas pero recorriendo más kilómetros o hacer una de 11 etapas pero con distancias más cortas.
En los días sucesivos, la organización irá dando los detalles de cada uno de los parciales según fue informado. Más allá del número de etapas y de la cantidad de kilómetros recorridos, el espíritu se mantiene intacto. La misma corriente del río sigue marcando el pulso de una competencia que es sinónimo de esfuerzo, camaradería y pasión. Medio siglo después, el objetivo sigue siendo el mismo: remar y alcanzar las costas de la Comarca Viedma – Patagones para recibirse de remero. La edición dorada promete ser mucho más que una competencia: será una gran celebración de todos los que alguna vez fueron parte.
