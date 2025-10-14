Fin del misterio: la Regata del Río Negro 2026 ya tiene fecha de lanzamiento

Medio siglo. Cincuenta años de historias, de leyendas que se cuentan a la orilla del río, de gestas que quedaron grabadas en la memoria de generaciones enteras. La Regata Internacional del Río Negro cumple 50 ediciones y con ello celebra un legado que trasciende al deporte.

El Club Náutico La Ribera, el organizador histórico de la travesía, anunció oficialmente que desde el 8 al 18 de enero de 2026, el río Negro volverá a ser escenario de una historia compartida. Serán diez días de pura adrenalina, con nueve etapas y dos descansos para recuperar fuerzas y celebrar lo que realmente importa: el espíritu de la Regata. Una vez más, esta edición de la prueba unirá Neuquén y Río Negro, ya que, al igual que el año pasado la carrera de maratón más larga del mundo volverá a largarse desde Plottier.

Esta Regata dorada y tan particular volverá a la modalidad de 9 etapas, una de las más usadas en la historia de la Regata y que fue finalmente la elegida luego de que la organización barajara con seguir con la siete etapas pero recorriendo más kilómetros o hacer una de 11 etapas pero con distancias más cortas.

Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres, los ganadores de la edición 2025. (Foto/Marcelo Ochoa)

En los días sucesivos, la organización irá dando los detalles de cada uno de los parciales según fue informado. Más allá del número de etapas y de la cantidad de kilómetros recorridos, el espíritu se mantiene intacto. La misma corriente del río sigue marcando el pulso de una competencia que es sinónimo de esfuerzo, camaradería y pasión. Medio siglo después, el objetivo sigue siendo el mismo: remar y alcanzar las costas de la Comarca Viedma – Patagones para recibirse de remero. La edición dorada promete ser mucho más que una competencia: será una gran celebración de todos los que alguna vez fueron parte.