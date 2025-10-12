Vida interior del documental de la Regata más larga del mundo

Roberto Bustos y Juan de la Cruz Labrín ganaron la edición 1985, cuando se reanudó la prueba tras el parate provocado por dictadura. Del 1977 al 1984 la Regata no se corrió. (Foto/Archivo Río Negro)

La Regata del Río Negro lo tenía casi todo. En su largo recorrido de 50 años acumuló riqueza histórica, se hizo referente del deporte nacional, se volvió legendaria, y las vivencias y recuerdos de sus protagonistas, la hicieron única. Pero faltaba que alguien lo contara desde adentro, que rescatara la pasión de los palistas de todas las épocas y que lo mostrara desde las entrañas mismas de la travesía, cómo hizo para atravesar el tiempo hasta volverse dorada.



Río Negro presenta “Una historia escrita en el agua”, el documental que reflejará como nadie los 50 años de la Regata más larga del mundo. Este trabajo cinematográfico sin precedentes, pionero e innovador, mostrará cómo una sociedad forjada entre los palistas y un río, se volvió leyenda.

Cincuenta años de desafíos, de sueños compartidos, de noches de campamento y amaneceres sobre el agua. Por primera vez, la Regata del Río Negro contada como nunca antes se vio. Con imágenes que revelan el alma de los protagonistas: los que se animan al desafío de correrla y los que también trabajan desde la organización para hacerla posible año a año.



Este trabajo audiovisual, el primero con producción integral en la historia del diario Río Negro, fue rodado entre los meses de noviembre del 2024 y febrero del 2025. El equipo de filmación abordó de manera global la última edición de la Regata, que se corrió entre el 11 y el 18 de enero de este año, y que se largó en la ciudad de Plottier, en Neuquén, para terminar como siempre en Viedma, la tierra prometida de los palistas.



Santiago Fredes, de la organización del Club Náutico La Ribera, entrevistado en el Balneario de Luis Beltrán durante el rodaje del documental, en enero de este año.

Las locaciones utilizadas en este documental son en su mayoría, los escenarios naturales por dónde se realiza verano a verano la histórica prueba. Desde las costas del Limay, en los balnearios de Plottier y Neuquén capital, pasando por la Isla Jordán de Cipolletti, el Paso Córdoba de Roca, la Isla 58 de Villa Regina, los Balnearios de Luis Beltrán, Choele Choel, Pomona y General Conesa, hasta las bellísimas costas de la Comarca Viedma – Patagones, sin olvidar los intrincados accesos al río desde la Ruta 250, donde la Regata se vuelve agreste y salvaje.



Se recogieron testimonios de muchos palistas de todas las épocas que hoy son leyenda como Oscar Roza, el primer ganador de la Regata junto a Oscar Focarazzo; o Martín Mozzicafreddo y Néstor Pinta, la dupla más ganadora de la travesía; o de los próceres del canotaje neuquino, Juan de la Cruz Labrín y Ariel ‘Cherokee’ Basualto.



En el largometraje se verán además, historias que no tienen que ver con la competitividad, pero sí con la Regata como vínculo de vida, amores, tragedias y promesas. Muchos estarán ahí, otros no, pero en cada uno de los protagonistas de este trabajo audiovisual, se verán representados todos los deportistas que pasaron por la Regata en toda su historia.



El Club Náutico de Roca, al final de la segunda etapa. El rodaje del documental fue acompañado con atención por la gente desde la orilla.

El estreno del documental será sábado 15 de noviembre a las 14:00, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, que ese fin de semana será sede de la 15° Feria Municipal del Libro. Durante el desarrollo de la Regata 2026, habrá funciones itinerantes en varias ciudades cabeceras de la prueba.

La Regata más larga del mundo cumple medio siglo y Río Negro decidió homenajearla con un documental que, a través de sus protagonistas, respira esfuerzo, pasión y aventura.

La Regata 2026 volverá esta vez a su formato de travesía larga y tendrá 9 etapas de competencia, con dos días de descanso. El histórico parcial entre Chelforó y Chimpay regresa para la edición dorada de la prueba.