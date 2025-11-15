Final soñada en el Master de Turín: Alcaraz y Sinner prometen un duelo espectacular

Sinner defiende la corona y juega antes su gente. (AP)

Después de asegurar el trofeo como N° 1 de 2025, Carlos Alcaraz entró a la pista central de Turín dispuesto a todo. Sin pensar en ese objetivo cumplido, jugó un partido perfecto, no le dio chances a Felix Auger-Aliassime y logró un cómodo 6-2 y 6-4. Así, llegó la final perfecta, porque en el primer turno Jannik Sinner había superado a Alex de Miñaur por 7-5, 6-2. Este domingo a las 14 (hora argentina), el 1 y el 2 del planeta se sacarán chispas en un duelo que promete ser espectacular.

Aunque el canadiense Auger-Aliassime venía en buen nivel, Charly mostró un juego brillante y lo despachó en una hora y 22 minutos. En un torneo históricamente hostil para sus compatriotas (tan sólo dos españoles han ganado el título: Manuel Orantes y Alex Corretja), Alcaraz se convirtió en el séptimo jugador de su país en avanzar a la final.

Alcaraz tratará de sumar este domingo su novena corona de una temporada que ya es inolvidable, después de levantar el título en Róterdam, Masters 1000 de Montecarlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Queen’s, ATP Masters 1000 de Cincinnati, el US Open y Tokio. Ganar en Turín y de visitante sería, sin dudas, la frutilla del postre.

Charly busca el noveno título de la temporada. (AP)

Sinner, con sed de revancha

Una vez desvanecida la opción de terminar el año como N°1 del mundo, Sinner está dispuesto a asaltar el último gran objetivo de su temporada: conquistar el Máster (Nitto ATP Finals) y defender su corona en Turín. En la semi sufrió algo más que Alcaraz, aunque no tuvo mayores problemas para ganarle al australiano De Miñaur en una hora y 52 minutos.

“Es el último torneo del año y es genial acabar de esta manera. Fue un partido muy duro, especialmente al principio del primer set. Creo que él sacó muy bien, muy preciso. En el segundo set, conseguí un break pronto y elevé mi nivel”, afirmó Sinner después de la victoria.

Sinner fue de menor a mayor en la semifinal ante De Miñaur. (AP)

“Intenté ser más agresivo y funcionó, pero fue un partido duro. Llegar a la final por tercer año seguido significa mucho para mí. Hay un gran ambiente para jugar al tenis y es un gran lugar para cerrar esta bonita temporada. Lo disfrutaré e intentaré darlo todo para conseguir el mejor resultado posible”, cerró mientras escuchaba una ovación de su público.