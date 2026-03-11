Finalissima: horas clave para definir si se juega el partido entre la Selección Argentina y España

El conflicto en Medio Oriente modificó la vida de muchas personas y, en el plano deportivo, afectó directamente a la realización de la Finalissima entre la Selección Argentina y España. Las próximas horas serán clave para la definición sobre la organización del encuentro que enfrentará al campeón de la Copa América y la Eurocopa.

Ante esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, muchos países de la región se vieron afectados, entre ellos Qatar, el lugar elegido como sede para la Finalissima del viernes 27 marzo.

Si bien este martes regresó el fútbol a la liga local del país asiático, no parecen estar dadas las condiciones para que el partido se juegue en Doha, tal como estaba planeado.

En este sentido, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, fue claro y advirtió que es muy poco probable que se pueda jugar en esta fecha tal como estaba planteado.

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

“Esta situación lo ha trastocado. Lo llevamos monitorizando minuto a minuto. Tenemos un gabinete para este tema», había declarado en diálogo con El Larguero el lunes y había establecido un plazo de unas 48 horas para comunicar la decisión final.

Si bien se refirió al partido, afirmó que la realidad supera cualquier aspecto deportivo: “España y Argentina tienen un problema con esto, pero el que tiene un problema serio son esos países como Qatar, Arabia Saudita… Cualquier acuerdo que se tome sobre este tema va a condicionar muchas cosas luego”.

De esta manera, desde la selección de España esperan tener una definición antes de este jueves 12 de marzo, a casi dos semanas del partido.

En cuanto a las posibles sedes, Louzán fue claro y apostó por la lógica: «Este partido se tendría que jugar en terreno neutral. Pero parece que debe ser en Europa. La mayoría de los jugadores están en Europa. España siempre está, porque es uno de los mejores sitios para organizar cosas».

Ante esta situación, aparecen dos posibles sedes que tomaron la delantera a la hora de analizar nuevas opciones: Londres y Lisboa.

Sin embargo, por el momento, se mantiene la incertidumbre de los fanáticos que esperan por este partido que será importante antes de la Copa del Mundo.