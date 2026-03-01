¿Se suspende la Finalissima? Qatar aplazó todas las competencias de fútbol

El Estadio Lusail de Qatar, la sede de la Finalissima entre Argentina y España.

La crisis bélica en Medio Oriente impactó de lleno en el fútbol de Qatar y encendió las alarmas de cara a la Finalissima entre Argentina y España. La Asociación de Fútbol de ese país anunció la suspensión de todas las competencias “hasta nuevo aviso”, a menos de un mes del partido previsto para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Doha.

La medida fue comunicada a través de un mensaje oficial en redes sociales: “La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales”.

El contexto es delicado. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, que derivó en una nueva escalada militar en la región, generó represalias y bombardeos en distintos puntos del Golfo Pérsico, incluyendo territorio qatarí. Ante este escenario, las autoridades deportivas decidieron frenar toda la actividad futbolística en el país.

En este marco, la Finalissima entre la Argentina, campeona de la Copa América, y España, campeona de la Eurocopa, quedó bajo amenaza. Por el momento, FIFA, Conmebol y UEFA no anunciaron oficialmente la suspensión ni el cambio de sede, por lo que el partido sigue en pie desde lo formal.

Sin embargo, la preocupación es creciente. Según informó el periodista Gastón Edul, la situación se resolvería en los próximos días y son altas las probabilidades de que el encuentro no se dispute ni en la fecha prevista ni en Qatar.

Además, la Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, tenía programado un amistoso ante Qatar luego de la Finalissima, también en el Lusail, compromiso que igualmente quedaría cancelado si se mantiene la suspensión del fútbol en el país.

Por ahora, todo permanece en estado de alerta y a la espera de una definición oficial, mientras el conflicto bélico sigue escalando y condiciona la agenda deportiva internacional.