Flavio Briatore advirtió a los fans de Franco Colapinto y amenazó con tomar cartas en el asunto

El mandamás de Alpine fue tajante sobre lo ocurrido con Pierre Gasly en redes sociales.

El italiano Flavio Briatore fue tajante. Fiel a su estilo, el mismo que muestra desde su irrupción en la Fórmula 1 a principios de los 90’, el actual mandamás del equipo Alpine recogió el guante en medio del polémico caso de acoso en redes sociales al francés Pierre Gasly, el piloto N°1 del equipo.

Briatore, como todo jefe, decidió intervenir ante las amenazas que recibió el piloto galo, luego de la situación vivida con Franco Colapinto en la parte final del pasado Gran Premio de España. El auto N°10 obstruyó la marcha del N°43 y puso en peligró los puntos que el argentino venía cosechando en el Madring Circuit.

Tras ese “encontronazo” se produjo lo que lamentablemente ya es moneda corriente. Gasly comenzó a recibir acoso y amenazas en sus cuentas de redes sociales por parte de aficionados y fanáticos del piloto argentino, algo que Briatore repudió fervientemente.

❓ ¿Flavio Briatore está contento con la decisión de haber llevado a Franco Colapinto a Alpine? "CINCUENTA Y CINCUENTA". 🤣



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En diálogo con el periodista Juan Fosarolli, de la cadena ESPN, el Asesor Ejecutivo del equipo francés fue claro y contundente al respecto: “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales”, comenzó diciendo.

Y advirtió: “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí”.

Queriendo generar consciencia social, Briatore resaltó el valor de Colapinto en la actualidad y su enorme futuro en la máxima categoría mundial.

🚨|| Flavio Briatore sobre los ataques en redes sociales. Apunta al público argentino y dice que no hablara más con la prensa argentina si esto sigue pasando.#F1 #Colapinto #Alpine #AzerbaijanGP pic.twitter.com/NlaL9XnLIz — FormulaArg (@FormulaArgOK) September 23, 2026

“Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”.

Por último, el italiano le quitó dramatismo a la situación que vivieron sus pilotos en la pasada competencia, más allá de los mensajes de radio que se transmitieron en la televisión en vivo y que mostraron el desconecto del argentino por la acción del francés de no dejarlo pasar en la parte final.

“Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable. Franco hizo una carrera extraordinaria en la última, realmente extraordinaria. Lamentablemente, para que Pierre sumara puntos necesitábamos que saliera el auto de seguridad. Suele salir en todas y en esta última no pasó nada. Franco hizo un buen trabajo, tanto en la clasificación como en la carrera”, cerró.