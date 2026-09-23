Rescataron tres bebés carpinchos que estaban a la venta por Whatsapp: pedían $20.000 por cada uno

El tráfico de fauna silvestre encontró en las aplicaciones de mensajería un nuevo canal de comercialización, pero un rápido operativo logró frenar la venta clandestina de crías de carpincho en la provincia de Corrientes.

La intervención de la Policía Rural de San Roque comenzó tras un rastreo digital. Los efectivos tomaron conocimiento de que un hombre de la zona utilizaba sus chats y estados de WhatsApp para ofrecer a los animales silvestres como si fueran mascotas domésticas.

Con la pista firme, los agentes se trasladaron hasta el paraje Rosado Grande. Allí interceptaron al vendedor, identificado como Alberto Gregorio Niz, quien intentó justificarse ante los uniformados asegurando que había «encontrado» a los cachorros abandonados en un estero cercano.

Los detalles del operativo y la transacción clandestina:

El precio: el infractor confesó que ya había logrado vender a una de las crías a un vecino de la zona por la suma de $20.000 .

el infractor confesó que ya había logrado vender a una de las crías a un vecino de la zona por la suma de . Entrega voluntaria: ante la presión policial, los agentes se contactaron con el comprador. Ambos sujetos decidieron entregar a los animales sin oponer resistencia.

ante la presión policial, los agentes se contactaron con el comprador. Ambos sujetos decidieron entregar a los animales sin oponer resistencia. El saldo: se lograron recuperar tres ejemplares jóvenes en total.

Rescate, traslado y causa penal

Lejos de quedar como una simple contravención, el caso pasó a la órbita de la Justicia. El fiscal rural José Omar Cáceres ordenó el resguardo inmediato de los roedores e inició una causa de oficio por presunta infracción a la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421, que prohíbe y penaliza la captura, tenencia y venta de especies autóctonas.

Para garantizar su supervivencia y evaluar su estado de salud, las crías fueron trasladadas de urgencia al Centro de Conservación Aguará, ubicado en Paso de la Patria, donde un equipo de biólogos y veterinarios ya les brinda cuidados especializados.

Desde la institución ambiental aprovecharon la viralización del caso para lanzar una contundente advertencia a la población que busca comprar este tipo de fauna: «Por más mansos o simpáticos que puedan parecer, los animales silvestres no son mascotas ni mercancía: su lugar está en la naturaleza».