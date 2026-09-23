Cortés busca actualizar el módulo fiscal antes del Presupuesto 2027 de Bariloche

El Ejecutivo municipal de Bariloche quiere aumentar el valor del módulo fiscal, que es la unidad de medida a la que se atan multas y otros tributos, antes de la presentación del Presupuesto 2027 para actualizar la base de cálculo de los ingresos municipales, afectados por una caída de la recaudación pronunciada en los últimos meses.

En una sesión extraordinaria convocada para este jueves, el oficialismo quiere poner en debate un proyecto de modificación y actualización del módulo fiscal que impulsó a comienzos de este mes el concejal Tomás Hercigonja (PUL).

El módulo fiscal no fue actualizado en todo el 2026 porque el Concejo Deliberante no aprobó la ordenanza fiscal y tarifaria para este ejercicio financiero. El intendente Walter Cortés, a fines de diciembre de 2025 modificó el valor de ese cálculo por resolución, pero debió revisar la medida unas semanas más tarde ante un planteo de improcedencia que realizó al concejal Julieta Wallace (Incluyendo).

Por eso, el módulo fiscal se mantuvo todo el año en 373 pesos -la misma cifra que viene desde julio de 2025-. Con la modificación propuesta para el segundo semestre, a partir de julio, el oficialismo quiere llevarlo a 492 pesos, es decir un incremento del 31,9%, tomando como referencia el índice de precios al consumidor y el de Región Patagonia correspondiente a los últimos 12 meses.

“Tras más de un año sin actualización del módulo fiscal, y con gastos que evolucionan al ritmo de la inflación, el equilibrio presupuestario se ha logrado merced a una administración muy eficiente”, argumentó el concejal en el proyecto y de inmediato acotó que “esa situación no se sostiene en el tiempo”.

Gonzalo Lerra, el secretario de Hacienda del municipio, está abocado por estos días a la elaboración del presupuesto 2027, que según la normativa vigente debe ser presentado antes del 30 de septiembre. Consultado por Diario RÍO NEGRO por esa proyección admitió hoy que hay un “difícil escenario por no tener un módulo fiscal con una actualización periódica y sin posibilidad de proyectar (hoy) paritarias para el personal para el 2027”.

Los tributos de Bariloche se mantienen en los mismos valores de 2025. El Ejecutivo en el primer trimestre intentó reimpulsar la reforma fiscal y tarifaria para su tratamiento, tomando en cuenta objeciones que realizó la oposición el año pasado, pero chocó con un impedimento legal y es que no se podía presentar la misma iniciativa en un plazo de seis meses. Una vez superado ese período de tiempo, no se volvió a insistir con la actualización de tasas porque en el Ejecutivo entendían que no estaban dadas las condiciones para lograr una suerte mejor que en diciembre de 2025.

Hoy la recaudación municipal presenta una caída sostenida, que en el segundo trimestre fue del 33,87% y se profundizó aún más en julio y agosto.

Con esta actualización del módulo fiscal que en la práctica de ser aprobado regiría para el último trimestre, le da otra proyección y cálculo de base al Ejecutivo para terminar de definir el presupuesto.

En sesión extraordinaria se volverá a poner en discusión y se requieren los votos de una mayoría especial de ocho votos para su aprobación.