Flavio Briatore reconoció el error de Alpine tras la crítica de Franco Colapinto: “No tomamos las decisiones acertadas”

Flavio Briatore hizo autocrítica después de la polémica estrategia de Alpine que perjudicó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin. El asesor ejecutivo de la escudería francesa reconoció que el equipo “no tomó las decisiones acertadas” y admitió que no estuvo “a la altura” durante la carrera. Sus declaraciones llegaron después de que el argentino calificara la elección de neumáticos como “la peor decisión que se podía haber tomado”.

Colapinto largó desde el puesto 21 y terminó 13°, pero quedó condicionado desde el comienzo por la decisión de Alpine de colocar neumáticos slick cuando el asfalto todavía estaba húmedo. Su compañero, Pierre Gasly, atravesó una situación similar.

“No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato. Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento; sin embargo, a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo”, afirmó Briatore.

El italiano explicó que Alpine, al igual que otras escuderías, decidió apostar por una estrategia diferente con los neumáticos, pero reconoció que la jugada no funcionó.

“Nosotros, al igual que otras escuderías, probamos una estrategia distinta con los neumáticos y, posteriormente, hicimos todo lo posible por remontar, pero no dio resultado. No obstante, el ritmo en seco parecía prometedor y aún quedan muchas carreras para luchar por la quinta plaza del campeonato”, sostuvo.

Colapinto lamentó la estrategia de Alpine en el GP de Bahréin

«Nos quedamos patinando mucho en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, la decisión de goma lisa fue incorrecta y significó tomar mucho riesgo para intentar ir rápido. Ya habíamos perdido la carrera y había que esperar un Safety Car, pero estaba complicado con la goma lisa», comentó Colapinto.

Y agregó, para mayor lamento: «No decidimos bien, fue una decisión incorrecta; la peor que podríamos haber tomado. La pista no se secaba más y perdimos mucho tiempo«.

De mitad de competencia en adelante, el panorama cambió y el piloto argentino logró acercarse a la lucha por la zona de puntos, merced al buen ritmo que el monoplaza exhibió vuelta tras vuelta. Hasta hubo un pasaje final que ilusionó, pero no alcanzó.

Y agregó: «No tomé tanto riesgo, pero iba muy lento comparado al resto. Después llegué a tener ritmo, pasé dos autos que estaban lejos y venía con mejor auto para la parte final. Eso es positivo para el futuro pero una pena que nos haya costado tanto la decisión del comienzo.

«En ese final no había muchas oportunidades, porque en el tren iba a ser difícil marcar la diferencia teniendo todos gomas nuevas. Así que fue imposible poder superar«, cerró el argentino, el mejor piloto de Alpine en competencia.

Alpine perdió terreno ante Racing Bulls

El error estratégico tuvo además consecuencias en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Racing Bulls aprovechó la jornada y sumó siete puntos gracias al séptimo puesto de Liam Lawson y al décimo de Arvid Lindblad.

Con esos resultados, Racing Bulls llegó a los 90 puntos, mientras que Alpine quedó en 68. La diferencia de 22 unidades complica las aspiraciones de la escudería francesa de terminar quinta en el campeonato.

Para Colapinto, de todos modos, hubo un aspecto positivo. El argentino destacó el ritmo que consiguió una vez que pudo utilizar los neumáticos lisos en mejores condiciones.

“Con la goma lisa luego tuve buen ritmo y pasé a varios autos que venían delante de mí muy lejos. Tenía mucho mejor ritmo y eso es positivo para el futuro”, analizó.

La Fórmula 1 volverá a correr el próximo fin de semana en el Gran Premio de Singapur, donde Colapinto buscará dejar atrás una carrera que Alpine ya reconoció como una oportunidad perdida.

Con información de Infobae