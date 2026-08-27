Flavio Briatore renueva su apuesta: «Franco pertenece a la Fórmula 1 y a este equipo»

Sobre fines de 2024, cuando era un hecho que no tenía lugar como titular en Williams para el siguiente año, Flavio Briatore se movió como pez en el agua en la mesa de las negociaciones para asegurarse parte del contrato de Franco Colapinto.

Algo vio en el argentino que lo cautivó. Como ocurrió en el pasado, salvando las distancias, con Michael Schumacher y Fernando Alonso. Además de empresario y jefe de equipo, el italiano también es un detector de talentos. Y por sobre las cuestiones económicas y contractuales, siempre está su deseo personal.

Luego de un 2025 complicado, con un monoplaza carente de prestaciones competitivas, Colapinto dio un salto y mostró de qué está hecho. Aún contra todos los obstáculos que puedan aparecer en el camino, como lo ocurrido el pasado domingo en Zandvoort, el pilarense confirmó que llegó para quedarse. Y así lo entiende Flavio, Asesor Ejecutivo de Alpine.

«Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo«, expresó Briatore tras la confirmación de Colapinto como compañero de Pierre Gasly en 2027. Y agregó: «Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo siga empujando sin descanso hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte.”

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

Lo dicho en las últimas horas, el anuncio estaba al caer. Sin grandes bombazos en el mercado de pases de pilotos, el argentino tenía la carta fuerte en su mano. Los sólidos desempeños de los últimos meses convencieron y confirmaron su estatus de piloto consolidado de Fórmula 1.

«Hemos visto a Franco crecer y madurar verdaderamente como un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, especialmente, confirmaron lo que yo personalmente ya sabía«, reafirmó Briatore.

«Para mí, tener consistencia es muy importante. Desde el punto de vista de los pilotos, ahora estamos asentados y he dicho muchas veces que, aunque esto es una pieza importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un coche de carreras rápido, lo cual sigue siendo nuestra prioridad número uno», cerró el italiano.