Una escapada en tren por la Patagonia: cuánto cuesta subir a La Trochita de Chubut en septiembre de 2026

Viajar en La Trochita es recorrer la estepa de Chubut a bordo de un tren que conserva buena parte de la historia ferroviaria de la Patagonia. Entre paisajes abiertos y estaciones que forman parte del antiguo recorrido, el Viejo Expreso Patagónico ofrece servicios turísticos desde Esquel hasta Nahuel Pan y desde El Maitén hacia el desvío Bruno Thomae.

Con una trocha de apenas 75 centímetros, la formación mantiene en funcionamiento sus históricas máquinas Baldwin y Henschel, que llegaron a la Patagonia durante la década de 1940. Hoy, aquel tren que nació ligado al desarrollo ferroviario de la región continúa recorriendo distintos tramos de su antiguo camino y ofrece a los visitantes un viaje que parece detenido en el tiempo.

La Trochita desde Esquel a Nahuel Pan: horarios, recorrido y tarifas para turistas

Uno de los recorridos disponibles une Esquel con Nahuel Pan, una pequeña comunidad ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad. Durante el trayecto, el tren atraviesa la estepa, cruza el arroyo Esquel y pasa por sectores con vistas al cordón Esquel y al macizo de Nahuel Pan.

El viaje incluye una parada en la estación Nahuel Pan, donde los pasajeros pueden descender y recorrer locales de artesanías. También existe la posibilidad de tomar un refrigerio en el vagón bar. La excursión tiene una duración aproximada de dos horas y media.

La Trochita mantiene recorridos turísticos por la estepa de Chubut.

Para este recorrido, las tarifas informadas para el mes de septiembre de 2026 son de $150.000 para turistas internacionales, $86.000 para residentes nacionales mayores y $69.000 para residentes provinciales mayores. Los estudiantes universitarios nacionales y jubilados nacionales pagan $64.000.

En el mismo servicio, los menores nacionales de seis a 12 años abonan $61.000, mientras que los menores residentes provinciales de esa edad pagan $52.000. Para quienes acrediten residencia en Esquel o Trevelin, la tarifa es de $41.000. En cambio, los menores de 5 años viajan sin cargo.

El viaje está disponible únicamente los días sábados. La salida es desde Esquel a las 10 con horario estimado de regreso a las 13.

El Maitén y Bruno Thomae: cuánto cuesta el recorrido y qué incluye

La segunda propuesta parte desde El Maitén y llega hasta el desvío Bruno Thomae, un paradero ubicado a 55 kilómetros. El recorrido es de ida y vuelta, dura unas dos horas y media y contempla una detención junto al puente sobre el río Chubut, donde los pasajeros pueden bajar para sacar fotos.

Para una salida en el mes de septiembre, el precio para turistas internacionales es de $168.000. Los residentes nacionales mayores pagan $96.000 y los residentes provinciales mayores, $77.000. En tanto, la tarifa para residentes nacionales jubilados y universitarios es de $71.000.

Los recorridos disponibles de La Trochita. Captura del sitio oficial.

También hay valores diferenciados para los menores de seis a 12 años: $68.000 para residentes nacionales y $58.000 para residentes provinciales. En tanto, quienes acrediten residencia en El Maitén acceden a una tarifa de $46.000 para este recorrido. Los menores de 5 años viajan sin cargo.

Este viaje tiene mayor disponibiliadad horaria. Se recomienda verificar la página oficial de la Trochita para conocer los días en los que se puede viajar.