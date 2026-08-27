Super RIGI: referentes de la energía y minería expusieron sus propuestas ante el Senado

La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. Foto: Luciano Ingaramo/Comunicación Senado.

El Senado avanzó con la cuarta jornada de debate del proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como «Súper RIGI», con la participación de representantes de los sectores industrial, minero y energético.

La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, donde empresarios y representantes de cámaras sectoriales expusieron su evaluación sobre el régimen vigente y plantearon modificaciones para la nueva iniciativa.

En semanas anteriores habían expuesto funcionarios del Ministerio de Economía y especialistas en cuestiones ambientales, quienes compartieron sus opiniones sobre este régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones, que propone distintos beneficios para las empresas que adhieran.

Para esta nueva reunión, expusieron directivos de entidades y empresas del sector industrial, minero y energético, que mayoritariamente comparaban esta iniciativa con lo que actualmente está sucediendo con su similar vigente, el RIGI, para luego responder las consultas de los senadores.

Qué dijeron los expositores

El primer expositor fue Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), quien destacó el impacto que tuvo el RIGI sobre la competitividad del país para captar inversiones mineras.

Entre los principales beneficios, señaló la posibilidad de contar con una estructura tributaria competitiva frente a países como Chile, Perú, Australia y Canadá, además de las condiciones vinculadas al acceso al mercado de cambios y la resolución internacional de controversias.

Desde el sector industrial también se respaldó la continuidad de la herramienta. Pablo Cattoni, director institucional de la Sidersa, recordó que la compañía obtuvo la aprobación de su proyecto dentro del RIGI y avanza con una inversión de 300 millones de dólares para construir una nueva planta siderúrgica en San Nicolás de los Arroyos. Según explicó, la iniciativa permitirá abastecer el mercado interno y sustituir importaciones.

«Creemos firmemente en esta herramienta y por eso aportamos nuestra experiencia para perfeccionarla: estamos convencidos que las inversiones pueden realizarse apostando a las empresas nacionales como proveedores«, sostuvo Cattoni.

En ese sentido, remarcó que la mayor parte de los proveedores de la futura planta serán argentinos, con excepción de aquellos vinculados a maquinaria importada.

Por su parte, Diego Leal, presidente del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), propuso modificar el artículo 17 del proyecto para garantizar una mayor participación de bienes y servicios producidos en el país.

En particular, planteó que el 20% de la inversión contemplada para obras, bienes y servicios quede destinado exclusivamente a producción nacional. El objetivo, explicó, es que el régimen no solo incentive la llegada de capitales, sino que también genere un mayor desarrollo de proveedores argentinos.

«Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente«, expresó Leal.

Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, consideró que el RIGI vigente permitió movilizar proyectos que, bajo otras condiciones, probablemente no se hubieran concretado. También sostuvo que el régimen aceleró iniciativas que se encontraban en cartera y permitió adelantar inversiones.

En la misma línea, Esteban Gramblicka, asesor legal de la Cámara Argentina de Energía, calificó al régimen como «muy positivo y determinante» para las decisiones de inversión del sector. Según su visión, buena parte de los proyectos que avanzaron no se habrían concretado en el país sin la existencia del RIGI.

Tras las exposiciones y las preguntas de los senadores, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA), dispuso un nuevo cuarto intermedio, sin fecha definida, para continuar con el debate por el proyecto.