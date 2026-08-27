Inocencia Fiscal II: qué cambiaría en tu vida y tus ahorros con el proyecto que aprobó Diputados 

El Gobierno apunta a los dólares "bajo el colchón" de los ahorristas que no están en el sistema. (Foto: gentileza)

«Inocencia Fiscal» suena a jerga de contadores, pero abajo hay algo muy concreto: los miles de dólares que muchos argentinos guardan fuera del banco y sin declarar —el famoso «colchón»—. El Gobierno calcula que hay unos US$170.000 millones dando vueltas fuera del sistema y quiere que entren.

Para eso ofrece un escudo: podés usar y depositar esa plata sin que el fisco te persiga por no haberla declarado antes. Acá hay que distinguir dos cosas: la primera Inocencia Fiscal ya es ley y rige desde diciembre de 2025; esta segunda versión, la que acaba de obtener media snación en Diputados, corrige aquella para dar más certeza de que el escudo se va a respetar. Pero todavía no está vigente: tiene media sanción y necesita el visto bueno del Senado para convertirse en ley. Con esa salvedad, esto es lo que cambiaría para vos si se aprueba.

El escudo, qué es y cómo funciona

Qué es. Son dos protecciones. El «tapón fiscal» tapa el pasado: ARCA no puede volver atrás a reclamarte impuestos por la plata que exterioricés. La «presunción de exactitud» significa que el fisco da por válido lo que declarás y no sale a cuestionarlo. Además, dentro del régimen no tenés que informar todo tu patrimonio ni justificar en qué gastaste.

Qué significa para vos. Podés sacar los dólares del colchón, depositarlos o usarlos sin el miedo a que te caiga una inspección preguntando de dónde salieron.

Ahora pueden entrar más contribuyentes

Qué cambia. Se amplía quién puede usar el régimen. Antes quedaban afuera quienes tuvieron ingresos por más de $1.000 millones o un patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. Ahora esas personas también pueden adherir, con una salvedad: los grandes contribuyentes entran solo al régimen simplificado, pero no acceden al tapón fiscal ni a la presunción de exactitud. Los funcionarios públicos quedan excluidos de los beneficios.

Qué significa para vos. Si antes no calificabas por tus números, ahora probablemente sí. Para el ahorrista común, se despeja una de las barreras de entrada.

Un colchón para las diferencias chicas

Qué cambia. Se agrega un piso para lo que el fisco considera una «discrepancia significativa» —esa brecha entre lo que declarás y lo que ARCA tiene registrado que te pone en la mira—. Hoy alcanza con una diferencia del 15% para quedar expuesto. Con la reforma, esa diferencia no cuenta como significativa si no supera los $5 millones, aunque represente más del 15%. Además, se calcula sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, un ajuste técnico que juega a favor del que cumple.

Qué significa para vos. Si blanqueás montos chicos, una diferencia menor ya no te hace perder el escudo ni te expone a una inspección. Es, para el pequeño ahorrista, el cambio más tranquilizador.

Una segunda oportunidad si la diferencia es grande

Qué cambia. Si la diferencia supera los $5 millones, tenés 15 días desde que te notifican la «determinación de oficio» (cuando el fisco calcula por su cuenta lo que debés) para regularizar. Si pagás el impuesto y sus accesorios en ese plazo, conservás el tapón fiscal y la presunción de exactitud.

Qué significa para vos. Incluso si te detectan una diferencia grande, tenés una salida para no perder los beneficios de un día para el otro.

Menos trámite del que parece

Qué cambia. No hace falta reportarle a ARCA tu patrimonio al principio ni al final del año, ni detallar tus consumos. Si usás los dólares del colchón por las vías habilitadas, solo tenés que incorporarlos a tu última declaración de Bienes Personales.

Qué significa para vos. El proceso es bastante más simple de lo que el nombre sugiere.

Tenés tiempo hasta fin de 2027

Qué cambia. El escudo —tapón fiscal más presunción de exactitud— se puede usar hasta el 31 de diciembre de 2027, el último día del actual mandato presidencial.

Qué significa para vos. Hay una ventana con fecha de vencimiento. El Gobierno apuesta a que la uses ahora para ayudar a «remonetizar» la economía. Pero esa misma fecha marca el principal riesgo.

El otro lado: qué conviene mirar antes de blanquear

Es una apuesta a la confianza. El beneficio vence con el mandato. Qué pasa después de 2027 lo definirá el próximo gobierno, que podría cambiar las reglas. Declarar hoy implica confiar en que esas condiciones se mantengan.

Una vez adentro, tu plata queda a la vista. El escudo cubre el pasado, no los impuestos futuros: a partir del blanqueo, esos fondos pagan Bienes Personales y quedan en el radar del fisco de ahí en más.

El debate de fondo. Como todo régimen de este tipo, hay quienes objetan que premia a quien no declaró mientras el que cumplió pagó siempre, y advierten que repetir estos esquemas puede alentar la evasión futura. Desde el Gobierno y los contadores que lo impulsaron responden que, sin un incentivo así, esa plata nunca va a entrar al sistema.