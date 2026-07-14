Francia, la selección semifinalista que menos viajó en el Mundial 2026: recorrió casi la mitad que Argentina

Francia llegó a las semifinales del Mundial 2026 con una ventaja poco habitual fuera de la cancha: fue la selección que menos kilómetros recorrió durante el torneo. Con 5.500 kilómetros acumulados, el equipo de Didier Deschamps viajó casi la mitad que la Argentina, que totalizó 8.025 kilómetros antes de enfrentar a Inglaterra.

La diferencia logística entre los cuatro semifinalistas quedó expuesta por los recorridos realizados entre las distintas sedes. Según informó Noticias Argentinas, Francia fue el seleccionado más beneficiado por la distribución de los partidos, mientras que Inglaterra afrontó el mayor desgaste con 20.600 kilómetros de viaje.

Mundial 2026: por qué Francia fue la selección más beneficiada por la logística

El conjunto francés instaló su base en Waltham, Massachusetts, muy cerca de Boston, y durante las primeras cinco rondas nunca tuvo que desplazarse más de 435 kilómetros para disputar un encuentro. Además, repitió sedes como Boston, Nueva Jersey y Filadelfia, lo que redujo al mínimo los traslados.

Recién para disputar la semifinal frente a España debió viajar a Dallas, completando un total de 5.500 kilómetros. Esa cifra representa prácticamente una cuarta parte de lo recorrido por Inglaterra y cerca de la mitad del trayecto acumulado por la Selección argentina.

Argentina, España e Inglaterra tuvieron recorridos mucho más exigentes

La planificación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni buscó reducir el desgaste con un cambio de concentración durante el torneo. Aun así, la Argentina sumó 8.025 kilómetros, tras alternar estadías entre Kansas City y Miami y viajar para jugar en Dallas, Atlanta y otras sedes.

España también enfrentó un calendario exigente. El equipo dirigido por Luis de la Fuente cruzó Estados Unidos de costa a costa durante la fase eliminatoria y alcanzó los 14.200 kilómetros antes de instalarse en Dallas para las semifinales.

El caso más extremo fue el de Inglaterra. Aunque estableció su base en Kansas City, nunca disputó un partido allí y debió trasladarse de manera permanente entre Dallas, Boston, Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami. El seleccionado de Thomas Tuchel acumuló 20.600 kilómetros, el registro más alto entre los cuatro semifinalistas.