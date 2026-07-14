Incendio en pleno centro de Bariloche: evacuaciones y rápido combate del fuego en un restaurante

Un incendio en la chimenea de un restaurante tenedor libre de Bariloche obligó a evacuar este martes un edificio ubicado en la esquina de Quaglia y 12 de Octubre. La alerta se registró alrededor de las 10.50 y generó un amplio operativo de emergencia.

Por prevención, las autoridades dispusieron la evacuación del restaurante, que todavía no había abierto al público, además de las oficinas del mismo edificio y de un inmueble residencial de cuatro pisos. Trabajaron en el lugar trabajaron dotaciones de bomberos cuartel Centro, Protección Civil y la Policía.

Incendio en Bariloche: cómo fue el operativo y qué se sabe del edificio evacuado

El primer ataque al fuego se realizó con matafuegos y, tras el trabajo de los equipos de emergencia, el incendio fue declarado extinguido cerca del mediodía. Pasadas las 12 se autorizó el reingreso a los sectores evacuados, aunque continuaba el corte de energía.

La columna de humo pudo observarse desde el Centro Cívico, ubicado a unos 200 metros del lugar. El foco ígneo se registró en el patio del edificio contiguo. No hubo personas heridas.