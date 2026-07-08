Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: formaciones, hora y TV

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, los capitanes de Francia y Marruecos, respectivamente, otra vez cara a cara en un Mundial. (Foto: AFP)

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio desde las 17 en Boston, por los cuartos de final del Mundial 2026 y con arbitraje del argentino Facundo Tello. Los dirigidos por Didier Deschamps llegan como uno de los grandes candidatos al título, mientras que los africanos buscan repetir su histórica actuación de Qatar 2022 y volver a dar un golpe ante una potencia.

Les Bleus llegan invictos y con una campaña casi perfecta. Lideraron el grupo I tras superar a Senegal, Noruega e Irak, y luego eliminaron a Suecia en los 16avos de final con una contundente victoria por 3-0. En octavos, sufrieron más de lo esperado ante Paraguay, pero se impusieron por 1-0 para meterse entre los ocho mejores.

El conjunto francés cuenta con un enorme poderío ofensivo y una gran variedad de recursos en ataque. La única duda de Deschamps pasa por el extremo izquierdo, donde Désiré Doué y Bradley Barcola pelean por un lugar para acompañar a Michael Olise, Ousmane Dembélé y al goleador Kylian Mbappé.

Del otro lado estará Marruecos, una selección que dejó de ser sorpresa después de lo conseguido en Qatar 2022, pero que vuelve a instalarse entre los protagonistas. Los Leones del Atlas terminaron segundos en el grupo C luego de igualar con Brasil y vencer a Escocia y Haití y luego eliminaron a Países Bajos por penales en 16avos, antes de golear 3-0 a Canadá en la siguiente instancia.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi mantiene una identidad basada en la intensidad, la fortaleza defensiva y la velocidad para atacar los espacios. Sin embargo, llega con una duda importante: Ismael Saibari sufrió una distensión muscular en el duelo ante Canadá y está en duda para el cruce. En caso de no llegar, su lugar sería ocupado por Soufiane Rahimi, quien marcó ante Haití y en el último partido, ambos ingresando desde el banco.

El antecedente más cercano entre ambos equipos en un Mundial es justamente el de Qatar. En aquella oportunidad, Francia se impuso 2-0 en las semifinales con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani, en el camino hacia el título conseguido ante Argentina.

Formaciones probables, hora y TV

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola o Desire Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi o Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora: 17.00

TV: DSports

Estadio: Boston

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)