Crimen de Tomás Alarcón en Bariloche: postergan la audiencia y prorrogan la preventiva del acusado

Los tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial dictaminaron la continuidad del arresto preventivo para asegurar el avance de los peritajes criminalísticos.

La etapa de investigación penal preparatoria y la prisión preventiva del hombre imputado por el homicidio de Tomás Alarcón fueron prorrogadas por el término de un mes. Las autoridades judiciales dispusieron de forma oficial que la medida cautelar que pesa sobre el principal sospechoso se extienda de forma efectiva hasta el próximo 10 de agosto de 2026 a las 14.

La resolución se adoptó en una audiencia convocada originalmente para reformular los cargos y analizar la viabilidad de la detención. No obstante, el acusado no pudo participar mediante la plataforma Zoom debido a un inconveniente administrativo en la notificación cursada al establecimiento penitenciario de Viedma, unidad carcelaria donde actualmente se encuentra alojado.

Falla de conexión y acuerdo de partes

Ante la imposibilidad de contar con la presencia virtual del interno, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron formalmente postergar el trámite central. Con la adhesión de la querella particular, requirieron que tanto el plazo de la pesquisa como la reclusión preventiva fueran extendidos durante un mes como medida de resguardo procesal.

La defensa técnica del imputado prestó conformidad al planteo luego de mantener una comunicación privada con su asistido para transmitirle los alcances legales de la prórroga. El magistrado César Lanfranchi admitió la postergación tras constatar el acuerdo unánime de las partes intervinientes.

Discusión fatal en el centro

De acuerdo con la formulación de cargos de la fiscalía, el hecho criminal ocurrió en el marco de una salida nocturna compartida entre el imputado y la víctima. El encuentro continuó en un edificio de la zona céntrica de Bariloche y derivó en un violento altercado público.

Ya en la vía pública, y tras una fuerte discusión originada por la posesión de un teléfono celular, el agresor le habría asestado una puñalada certera a Alarcón. El ataque le ocasionó el fallecimiento al adolescente en pocos minutos debido a la gravedad de la lesión. Antes del vencimiento del nuevo plazo establecido, la Oficina Judicial fijará una nueva audiencia de formulación.