A qué hora juega Boca ante Paranaense por un amistoso: el posible equipo de Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena ajusta los últimos detalles antes del regreso de Boca a la competencia oficial.

El Boca Juniors continúa con la puesta a punto de cara al segundo semestre y esta noche tendrá una prueba exigente. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Athletico Paranaense, en un amistoso internacional que servirá para seguir ajustando detalles antes del regreso a la competencia oficial.

El Xeneize se enfrentará a Paranaense, desde las 21, en el Estadio Padre Martearena, de Salta y se podrá ver a través de Disney+ Plan Premium. Luego de los dos ensayos a puertas cerradas con Defensa y Justicia el técnico quedó conforme y mantendría la base del equipo. Ante el conjunto de Varela empató 1-1 y luego ganó 1-0 con tanto de Miguel Merentiel.

Mientras se termina de cerrar la incorporación del arquero colombiano Álvaro Montero, el juvenil Leandro Brey continuará bajo los tres palos. En defensa, el único refuerzo confirmado hasta el momento, Leandro Lozano, ocupará el lateral derecho, acompañado por Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

En la mitad de la cancha, el Vasco apostaría por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte y Alan Velasco, quien reemplazaría a Tomás Aranda, que no será exigido físicamente y permaneció en Buenos Aires.

En ataque, Miguel Merentiel volvería a ser la referencia ofensiva junto al juvenil Leonel Flores, una de las revelaciones de la pretemporada y uno de los futbolistas que más convenció al cuerpo técnico.

El encuentro se disputará bajo formato amistoso, por lo que cada equipo podrá realizar hasta ocho cambios distribuidos en tres ventanas. En caso de empate, no habrá tiempo suplementario ni definición por penales.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca comenzará oficialmente la próxima semana, cuando el Xeneize enfrente a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina. Luego, el equipo pondrá el foco en la serie de repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins.

Con información de TyC Sports