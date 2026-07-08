Cutral Co: Peteco Carabajal estará en la peña para celebrar el 9 de julio

El músico llegará a Cutral Co para celebrar la declaración de la independencia (Foto: archivo)

Cutral Co celebrará el 9 de julio con una gran peña que tendrá como cierre al artista nacional Peteco Carabajal junto a Riendas Libres. Después del acto protocolar se dará paso a la propuesta artística que incluirá danzas, música y el tradicional chocolate caliente.

La convocatoria es para las 17 de este jueves, en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co.

Todo se hará en un recinto cerrado para garantizar el espacio cómodo y no estar expuestos a las inclemencias climáticas. Desde la comuna cutralquense se invitó a todos los vecinos para sumarse al festejo de la declaración de la independencia.

Una vez concluido el acto protocolar, se dejará el paso al Pericón nacional que será interpretado por el Ballet municipal y las agrupaciones de danzas. Después será el momento de la presentación del músico de una dilatada trayectoria nacional Peteco Carabajal junto a Riendas Libres.

La organización tiene previsto servir chocolate caliente y tortas fritas que se compartirán con los asistentes. La idea es disfrutar de la fecha patria, con una propuesta artística vinculada a las raíces folklóricas, con entrada libre y gratuita.

Plaza Huincul convocó para la mañana

En la vecina Plaza Huincul, la convocatoria es para las 10 en la dirección de Cultura. El acto protocolar se concretará en las instalaciones de esta dependencia que está en la esquina de Azucena Maizani y Juan Marín, en el barrio Central.

En la oportunidad habrá presentaciones de danzas y música en vivo. Fueron invitados a participar Ensamble Vocal; la compañía de Danzas Petrolero Argentino; Danza y Pasión; y Constanza Muñoz. Se servirá y compartirá también chocolate caliente y tortas fritas con los vecinos que se acerquen.