Franco Armani define su futuro en River Plate: ¿se va del club?

Franco Armani podría estar transitando sus últimos días como jugador de River Plate. Aunque continúa siendo un referente del plantel, el gran momento de Santiago Beltrán lo relegó al banco de suplentes y el experimentado arquero analiza la posibilidad de regresar a Atlético Nacional para ponerle punto final a su carrera.

El Pulpo hizo público su deseo de terminar su carrera en Atlético Nacional y en las últimas semanas ese anhelo tomó fuerza. Desde Colombia trascendió que resurgió el interés por el arquero y, según informó TyC Sports, ya hubo contacto informal para conocer tanto su predisposición como la del nuevo entrenador del conjunto de Medellín, Lucas González.

El propio representante del arquero, Martín Aráoz, había reconocido meses atrás que volver a Atlético Nacional siempre estuvo en los planes de Armani. «Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder. Si se da y hay una opción, lo charlaremos. Sería un cierre de película», aseguró en mayo, aunque aclaró que en ese momento no existía ninguna negociación concreta.

Atlético Nacional ocupa un lugar especial en la carrera del santafesino. Entre 2010 y 2017 disputó 232 partidos, recibió 180 goles, mantuvo su arco invicto en 100 oportunidades y conquistó 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana. Sus actuaciones lo convirtieron en uno de los máximos ídolos de la historia del club colombiano.

Luego de la consagración continental llegó el llamado de Marcelo Gallardo para iniciar una etapa inolvidable en River. Actualmente, Armani tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2026 y todavía no recibió una propuesta para renovar su vínculo ni una oferta oficial desde Medellín.

En Núñez, Eduardo Coudet lo considera una voz de peso dentro del plantel y una alternativa de jerarquía para el arco, aunque el presente de Santiago Beltrán le hizo perder terreno en la pelea por la titularidad.

Durante el último semestre apenas disputó un partido y medio. Ingresó en el entretiempo frente a Vélez por el torneo Apertura y luego fue titular contra Bragantino por la Copa Sudamericana, condicionado por distintas lesiones y el nivel del joven arquero.

Más allá de este presente, el arquero tuvo una carrera emblemática con La Banda. En ocho temporadas acumuló 366 partidos, 158 vallas invictas, diez títulos y una imagen imborrable: la conquista de la Copa Libertadores 2018 en Madrid ante Boca.

Con información de TyC Sports