Una denuncia al 0800 permitió desbaratar un kiosco narco y detener a un hombre en Valle Medio

Los investigadores secuestraron sustancias fraccionadas, dinero y equipos que serán peritados en el marco de la causa.

Un llamado a la línea gratuita 0800-333-4124 fue el punto de partida para desarticular un kiosco de venta de drogas en el barrio Tosco de Luis Beltrán. Tras casi dos meses de tareas investigativas, la Policía de Río Negro allanó una vivienda, secuestró cocaína y marihuana fraccionadas para su comercialización y detuvo a un hombre de 38 años.

La pesquisa estuvo a cargo de la delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales Valle Medio, cuyos efectivos verificaron la información aportada y reunieron pruebas que confirmaron maniobras compatibles con el narcomenudeo.

El allanamiento y los secuestros

Con la evidencia obtenida, la Justicia Federal autorizó el procedimiento. En el inmueble los investigadores hallaron envoltorios con cocaína y marihuana listos para la venta, además de una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que serán incorporados a la causa.

El operativo contó con el apoyo de personal de la sección Canes y del grupo especial COER de Lamarque, lo que permitió desarrollar la diligencia en condiciones de seguridad y de manera coordinada.

Como resultado del procedimiento, el sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.