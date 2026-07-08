Fullone: “Río Negro está en un momento histórico en materia energética”

Enzo Fullone y la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. (Foto: gentileza)

El senador nacional Enzo Fullone mantuvo un encuentro de trabajo con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. La reunión tuvo como eje central analizar el presente y las perspectivas del desarrollo energético de Río Negro.

Las autoridades evaluaron el escenario de fuerte apertura económica que atraviesa la provincia. Coincidieron en que la región experimenta una etapa de alta relevancia por las inversiones privadas vinculadas al sector.

El impacto estratégico del RIGI para el sector energético

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron los principales proyectos de infraestructura que actualmente se encuentran en etapa de ejecución. El objetivo compartido es consolidar a Río Negro como uno de los polos energéticos más importantes del país.

En ese marco, se destacó de manera unánime el rol trascendental del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Afirmaron que esta herramienta normativa es la que brinda las condiciones de estabilidad necesarias para la llegada de nuevos capitales.

Fullone y Tettamanti remarcaron la importancia de fortalecer la articulación técnica entre la Nación y la Provincia. Buscarán optimizar los procesos de gestión para generar previsibilidad en la actividad económica regional.

El legislador enfatizó que este desarrollo debe traducirse de forma directa en mejoras concretas para los vecinos. Señaló que la prioridad es la creación de puestos de empleo e infraestructura para las diferentes localidades rionegrinas.

«Río Negro está en un momento histórico en materia energética y se deben no solo optimizar los canales de diálogo sino gestionar de manera eficiente los recursos para que las economías locales sean protagonistas, crezcan y se desarrollen», concluyó Fullone.