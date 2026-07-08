Tranquilidad para Scaloni: Cuti Romero terminó con un calambre y no corre riesgo ante Suiza

La histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto había encedido una pequeña alarma en medio de la euforia de los festejos porque Cuti Romero terminó con una molestia, pero esa preocupación desapareció rápidamente ya que se trató de un calambre.

El zaguero, quien fue el autor del primer gol del combinado nacional, tras un cabezazo tremendo que venció la resistencia del arquero egipcio Mostafa Shobeir, finalizó el encuentro con su gemelo izquierdo cargado, pero no hay de qué preocuparse.

Por eso, el cordobés de 28 años será titular el próximo sábado a las 22, cuando Argentina se enfrente a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Si bien hay que esperar a los entrenamientos de esta tarde y mañana, no se avizoran demasiadas modificaciones en el equipo que estuvo de titular ante Egipto.

Este miércoles, el plantel de la Albiceleste se entrenará desde las 20 de Argentina, en una jornada que estará destinada principalmente a la recuperación de los jugadores que sumaron minutos ayer y los primeros 15 minutos serán abiertos a la prensa.

Este jueves también se entrenará ya para definir el once titular y el viernes será el día de práctica más la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni. El sábado el encuentro se disputará en Arrowhead Stadium (Kansas City).