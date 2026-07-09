Bono le atajó un penal a Mbappé y Francia iguala ante Marruecos al término del primer tiempo

(AP) Bono le adivina la intención a Mbappé y tapa un débil remate contra el palo izquierdo.

Con un Yassine Bono figura, Francia y Marruecos no se sacan diferencias al término del primer tiempo en Boston, en el primer cruce de cuartos de final del Mundial 2026.

El golero marroquí fue clave para mantener el cero en su arco, tapando un penal a Kylian Mbappé e interviniendo en cuatro chances claras de gol para los galos, notoriamente superiores desde el juego y la creación en los primeros 45 minutos.

Promediando el lapso inicial, el argentino Facundo Tello cobró infracción en el área de Mazraoui sobre Mbappé, cuando el delantero se iba mano a mano contra Bono. Sin embargo, el golero africano le adivinó el palo izquierdo y tapó el remate.

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!



El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Previamente, a los 4 minutos, Bono se anotó dos terribles tapadas. Primero, ante un violento remate de Mbappé desde el borde del área y luego, en el lanzamiento siguiente, el jugador de Al Hilal contuvo un peligroso cabezazo de Upamecano para mantener a su país en el partido.

Hubo más del golero africano. A los 34′, Doué robó en la mitad de la cancha y aceleró desde la derecha hacia el medio, pero cuando sacó su remate bajo el guardameta realizó una salvada espectacular al córner.

Sobre el cierre de ese lapso, Francia tuvo otra clarísima. Digne, que no encontraba filtrar pase profundo, sacó un zurdazo que se estrelló en el travesaño defendido por Bono.

"BONO" DE SEGURIDAD EN EL ARCO DE MARRUECOS



El arquero africano desvió con lo justo el remate de Doué y salvó nuevamente a su selección.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r6YLiwpumG — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Cómo llegaron

Con arbitraje del argentino Facundo Tello, la potencia de los franceses, de los máximos candidatos al título, choca con la fiereza de los africanos. Ambos llegan de gran forma, por lo que las emociones están aseguradas.

El equipo galo, el conjunto más goleador del torneo, venía arrasando cómodamente hasta el último choque ante Paraguay, del argentino Gustavo Alfaro, al que apenas pudo doblegar por 1 a 0 con un tanto de penal de Mbappé. No obstante, los campeones en Rusia 2018 y finalistas en Qatar 2022 siguen siendo los máximos favoritos.

El conjunto marroquí, por su parte, que viene de eliminar octavos de final a Canadá con una victoria 3 a 0, anhela dar el gran golpe para que África gane su primera Copa del Mundo. Pero, los africanos tendrán que lidiar con la baja de Ismaël Saibari, quien no será de la partida tras sufrir una lesión muscular en el partido pasado.

Formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui y Anass Salah Eddine; Neil El Aynaoui, Chemsdine Talbi, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; y Brahim Díaz. DT: Mohamed Ouahbi.