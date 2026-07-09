Día de la Independencia en Neuquén: qué dijo Mariano Gaido al regresar de Tucumán

«Hoy es un día especial como son estos días que nos marcaron en la historia y a los neuquinos estamos siempre a la altura de esa historia» dijo el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, de regreso hoy de Tucumán, donde participó a la medianoche de los actos oficiales por la Independencia. Luego del desfile sobre calle Mitre, en la capital habrá actividades en el monumento en la apertura de las actividades para potenciar el turismo de invierno en la ciudad.

El jefe comunal posteó hoy en sus redes el encuentro con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, porque participó del acto político por el día de la Independencia que el gobierno nacional organizó en esa ciudad.

Sin embargo, por la madrugada ya se encontraba en esta ciudad, dijo, para presidir los actos junto con el gobernador Rolando Figueroa.

«La libertad, el 9 de Julio, la Independencia, la autonomía y principalmente, el país, la provincia y la ciudad de Neuquén. Demostrarles que estamos unidos, trabajando todos los días y proyectarnos la ciudad que más crece, con orgullo al país», explicó Gaido al ser consultado por qué había integrado la comitiva.

En Neuquén

Figueroa delegó la organización del desfile a la Fundación BPN, en un trabajo coordinado junto al municipio capitalino para blindar la logística urbana, según se informó. A las 15 fue el «pitazo de largada: y el comienzo formal del desfile cívico-militar, que finalizará con una gran peña folclórica familiar con baile popular en las inmediaciones del palco central.

El despliegue de las columnas incluirá el paso de las escuelas de la ciudad, los centros de Veteranos y Héroes de Malvinas, la Policía de la Provincia y un cierre a puro galope a cargo de las agrupaciones gauchas y jinetes. Habrá un esquema de cortes de calles en el cuadrante que rodea a la avenida Mitre.

Al término de las actividades en la calle Mitre, en la explanada del monumento a San Martín se realizará el lanzamiento de las actividades turísticas programadas para las vacaciones de invierno en la ciudad. «Nos adelantamos al inicio de las vacaciones con danzas y una peña, también habrá actividades en el bulevar frente a un hotel; será la previa al fin de semana largo”, dijo el secretario de Turismo de la comuna, Diego Cayol.

En Tucumán

Gaido sostuvo que políticamente, «la camiseta de Neuquén» es la de la autonomía. Consultado si hubo invitación del gobierno nacional a la jornada en Tucumán, respondió que estuvo con la intendenta Chahla «pero yo fui invitado por el gobernador y la verdad mi principal interés es acompañarlo a Rolando en el encuentro del 9 de julio, que fue obviamente un momento tan importante en la vida institucional del país».

-Lo poncharon tres veces en la transmisión nacional…

«Ja, ja, La facha», bromeó el intendente neuquino. Aclaró luego que no había intencionalidad política y que posiblemente se debió a que estaba cerca del Arzobispo, Carlos Sánchez. «Yo opino que tienen que haber cuentas ordenadas y el superávit tiene que estar dispuesto para acciones concretas: con obras, con servicios y acompañamiento a una ciudadanía. Y Neuquén es un ejemplo y espero que el gobierno nacional siempre tome el ejemplo de Neuquén», sostuvo.

Luego agregó que «institucionalmente el presidente convocó al gobernador y él me invitó y yo encantado de acompañarlo y también de mostrar que Neuquén está unido, que hay un intendente apoyándolo al gobernador y que hay un respeto institucional«, destacó.

Insistió en que cuando se habla del presupuesto y de superávit en la capital «hablo de obras para toda la ciudad, las de asfalto, de cloacas y de servicios pero también de acciones sociales fuertes, como el boleto estudiantil gratuito, del kit escolar, el acompañamiento a la Universidad Nacional del Comahue, de loteos con servicios; es un orgullo lo que hace Neuquén. Y yo lo que pretendo que el país copie a Neuquén», se desmarcó Gaido.