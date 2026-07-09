En fotos | Así fue el desfile por el Día de la Independencia en Neuquén este jueves

Las calles del centro de la capital provincial se vistieron de celeste y blanco para conmemorar una de las fechas más importantes del calendario patrio. La avenida Mitre fue el escenario central de los festejos por un nuevo aniversario del Día de la Independencia, convocando a cientos de familias dispuestas a desafiar las bajas temperaturas del invierno valletano para presenciar el clásico desfile cívico-militar.

Foto: Emiliano Ortiz.

El evento, coordinado entre el Gobierno provincial, el municipio capitalino y la Fundación BPN, comenzó pasadas las 14:30 frente al cenotafio de los Caídos en Malvinas. El gobernador Rolando Figueroa encabezó la jornada luego de haber supervisado los intensos trabajos para combatir el incendio en el depósito de Sakura, ubicado en el oeste de la ciudad.

A su lado se ubicó el intendente Mariano Gaido, quien regresó durante la madrugada tras participar de los actos oficiales en San Miguel de Tucumán, adonde viajó como parte de la comitiva provincial.

Foto: Emiliano Ortiz.

Color, chocolate y el paso de las instituciones

A las 15 sonó el pitazo inicial que dio comienzo formal al desfile. Las columnas avanzaron sobre el asfalto céntrico ante la atenta mirada de los vecinos, quienes acudieron con banderas y escarapelas. El tradicional chocolate caliente, elaborado por las cocinas de campaña de la Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino, sirvió para mitigar el frío, mientras funcionaban dispositivos recreativos para entretener a los más chicos.

Foto: Emiliano Ortiz.

El recorrido contó con el paso de las escuelas de la ciudad, la emotiva presencia de los centros de Veteranos y Héroes de Malvinas y el despliegue de la Policía de la Provincia.

Foto: Emiliano Ortiz.

El cierre de la marcha sobre la calle Mitre aportó el toque tradicional, a puro galope, de la mano de las agrupaciones gauchas y los jinetes de la zona. Como corolario, se dispuso una gran peña folclórica familiar con baile popular en las inmediaciones del palco central.

Foto: Emiliano Ortiz.

Qué dijo Gaido tras su regreso a Tucumán

El intendente Gaido justificó su presencia en la vigilia nacional celebrada en Tucumán a instancias del presidente Javier Milei, aclarando que acudió por pedido del mandatario neuquino.

“Institucionalmente el presidente convocó al gobernador y él me invitó. Yo encantado de acompañarlo y también de mostrar que Neuquén está unido, que hay un intendente apoyándolo al gobernador y que hay un respeto institucional», afirmó el jefe comunal.

Foto: Emiliano Ortiz.

Lejos de dar por sentada una comunión con las directivas de la Casa Rosada, Gaido remarcó que «la camiseta de Neuquén es la de la autonomía» y aprovechó para marcar claras diferencias respecto a la gestión de los recursos.

“Yo opino que tienen que haber cuentas ordenadas y el superávit tiene que estar dispuesto para acciones concretas: con obras, con servicios y acompañamiento a una ciudadanía. Y Neuquén es un ejemplo, espero que el gobierno nacional siempre tome el ejemplo de Neuquén”, sostuvo el intendente, enumerando políticas locales como el boleto estudiantil gratuito y el acompañamiento a la Universidad Nacional del Comahue.