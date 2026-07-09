Río Negro aumenta y extiende el incentivo para médicos foráneos: se focaliza la búsqueda de especialistas

El gobierno provincial anunció un aumento y prolongación del incentivo por arraigo que permite la cobertura del pago de alquiler de vivienda a los médicos provenientes de otras provincias que decidan radicarse en Río Negro para prestar servicios en los hospitales públicos.

El incentivo por arraigo se instrumentó a partir de 2025 con un monto de 350.000 pesos y ahora el gobernador Alberto Weretilneck firmó un decreto para extender el plazo de cobertura hasta los 5 años y aumentar los montos -que varían según la ciudad de residencia- con un tope de 1,5 millones de pesos.

Según informó el Gobierno extendió la cobertura del pago de alquiler de vivienda para los profesionales de la salud que se radiquen en la Provincia de 12 meses, que era en un principio, hasta 5 años.

“No estamos ofreciendo una ayuda temporal; estamos dando previsibilidad por cinco años para que los médicos jóvenes y especialistas elijan Río Negro, formen sus familias y construyan sus carreras en nuestras comunidades”, destacó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis al poner en valor el anuncio oficial.

Se mantiene que el aporte para alquiler se incorpora como una suma no remunerativa de los haberes de los profesionales que accedan, que se transforma en “una herramienta de fomento habitacional y social sin precedentes en la región”, señaló el Gobierno.

El ministerio de Salud evaluará el monto a pagar

Thalasselis explicó el rol activo que tendrá el Ministerio a su cargo para aplicar la medida: “Este decreto nos faculta como ministerio de Salud para determinar los montos del incentivo atendiendo detalladamente a la realidad habitacional, socioeconómica y geográfica de cada destino. No es lo mismo radicarse en zonas de alta montaña o en la estepa, que en las ciudades donde los alquileres representan una barrera compleja. Vamos a evaluar las condiciones de vida y la constitución familiar de cada profesional para asegurar que el arraigo sea una solución real a sus necesidades cotidianas”, puntualizó.

El decreto habilita además que los profesionales que ya recibían el incentivo por arraigo por la norma anterior pueden solicitar el beneficio por el tiempo restante hasta completar el nuevo plazo de 5 años.

Se mantiene abierta la convocatoria a médicos

El ministerio de Salud mantiene abierta la convocatoria a profesionales de la salud, aunque ahora se focaliza en algunas especialidades y para ciertos hospitales de la Provincia donde hay demanda de dotar de más personal especializado.

La búsqueda hasta hace poco tiempo atrás estaba orientada a especialidades como Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Neonatología y Clínica Médica, que son las especialidades críticas en los hospitales públicos.