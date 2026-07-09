Con aval del FMI y señales favorables del mercado, el Gobierno busca consolidar la confianza financiera

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el programa financiero y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas con las que el Gobierno nacional quiere ratificar su compromiso con el equilibrio fiscal, principal ancla de su política económica.

Respaldo del FMI al programa financiero del gobierno

“Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y a la acumulación de reservas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados”, señaló la portavoz del organismo, Julie Kozack.

La funcionaria se refirió a la situación de la Argentina durante la ronda de preguntas de la habitual conferencia de prensa quincenal que el organismo ofrece en Washington.

El FMI entiende que el plan que presentó el país para mostrar cómo afrontará los pagos de sus compromisos en moneda extranjera durante los próximos 18 meses está en línea con “los esfuerzos por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados internacionales”.

Cabe apuntar que, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, los diferentes planes firmados con el FMI, e incluso el salvataje del gobierno de los Estados Unidos en septiembre pasado, tuvieron como principal objetivo que el país pueda recuperar acceso al crédito externo para refinanciar vencimientos de deuda. Sin embargo, diferentes factores, entre ellos la demorada baja del riesgo país, obligaron al gobierno a buscar alternativas.

La alternativa de contar con la opción de emitir deuda en el mercado voluntario, pero sin que esté incluida como fuente segura, fue uno de los puntos que elogió el organismo: “Mantener flexibilidad respecto del momento y las modalidades del reingreso a los mercados contribuirá a reforzar la credibilidad de Argentina”, subrayó Kozack.

En paralelo a estas declaraciones, el mercado continuó dando señales favorables. Durante la rueda en Wall Street –hasta el lunes no habrá rueda de negocios en Argentina–, las operaciones cerraron con una mejora de los bonos que provocó un nuevo descenso del riesgo país a 405 puntos.

Consultada sobre la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Kozack consideró que “fortalecerá las salvaguardas institucionales que protegen la independencia de su política, permitirá aclarar su mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia”.

Además, evaluó que “reducirá las vulnerabilidades asociadas a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, esencialmente, una situación en la que el Banco Central financia al gobierno”.

Esta propuesta ya había sido planteada por Milei a fines de 2025 y no prosperó en el Congreso Nacional, en momentos en que la atmósfera estaba dominada por la puja con los gobernadores en medio del proceso electoral.

Por otro lado, Kozack confirmó que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará Buenos Aires el 28 y 29 de julio.

Si bien aún no trascendió la agenda, además de reunirse con las autoridades gubernamentales, Georgieva planea tener encuentros con representantes de otros sectores de la vida económica del país y con actores sociales.

“Todas las visitas que realiza Georgieva a los países miembros son una excelente oportunidad para escuchar de primera mano las opiniones de la gente y de sus distintos interlocutores”, indicó Kozack.

Georgieva llega a Buenos Aires a partir de una invitación que le cursó el presidente Milei, y la aceptación constituye un fuerte respaldo político, que también va en línea con enviar un mensaje a los mercados financieros acerca de que Argentina mantiene el respaldo internacional.

La última vez que un director del FMI había estado en Argentina fue exactamente ocho años atrás; Christine Lagarde desembarcó en Buenos Aires para la reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20. En esa oportunidad se entrevistó con el entonces presidente, Mauricio Macri, y el titular del Banco Central, quien era el actual ministro de Economía, Luis Caputo.

Pero para encontrar una visita directa vinculada a la relación entre el organismo y el país, hay que remontarse 19 años atrás, cuando en diciembre de 2007 Dominique Strauss-Kahn participó de la asunción de Cristina Kirchner como presidenta.

La foto con Georgieva en Buenos Aires se sumará a una serie de apoyos internacionales que consiguió Milei en las últimas semanas.

En ese sentido, se destacan las garantías que otorgaron el Banco Mundial y el BID para poder cerrar dos créditos con tres bancos privados por U$S 3.200 millones, dinero que se está aplicando para pagar un vencimiento de deuda que está cursando en estos días.

Así, la administración libertaria quiere reforzar la idea de que no tendrá problemas para encarar el próximo año electoral con las principales variables económicas controladas: el dólar y el pago de la deuda a los bonistas.

En la Casa Rosada afirman que esta es la mejor estrategia para desalentar posibles ataques especulativos como los que se produjeron el año pasado, según la interpretación de las huestes libertarias.

Con relación a la más estricta coyuntura, Kozack destacó que la Argentina pasó de ser importador a exportador neto de energía, lo cual le permitió sobrellevar el shock que está provocando la guerra en Medio Oriente en una mejor posición que otros países.

También ratificó que espera un crecimiento del PBI de 3,5% para 2026 y de 4% para 2027. De esta forma se hilvanarían tres años consecutivos de expansión de la economía.

Corresponsalía Buenos Aires