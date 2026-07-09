Desbaratan tres kioscos narcos en Neuquén: los operativos fueron en Andacollo, Cutral Co y Plaza Huincul

La Dirección Antinarcóticos de Neuquén concretó una serie de procedimientos en Plaza Huincul, Andacollo y Cutral Co, que permitieron desarticular presuntos puntos de venta de estupefacientes y secuestrar droga, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de sustancias prohibidas.

Las investigaciones se originaron a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos a través de la plataforma Narcoweb del Ministerio Público Fiscal. A partir de esos aportes, el personal especializado desarrolló tareas de vigilancia e investigación que permitieron reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

A Plaza Huincul se llegó luego de 22 días de investigación

En Plaza Huincul, la División Antinarcóticos de la Comarca llevó adelante un allanamiento tras una investigación de 22 días.

Durante el procedimiento se secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado y listo para la venta, dinero en efectivo, balanzas y otros elementos de interés para la causa. Además, por disposición de la Fiscalía, el inmueble fue clausurado para impedir la continuidad de la actividad ilícita.

En el norte de Neuquén, tres fueron los allanamientos

En Andacollo, efectivos de la División Antinarcóticos Alto Neuquén realizaron tres allanamientos en el marco de una causa iniciada por cuatro denuncias anónimas.

Los procedimientos permitieron secuestrar cannabis sativa fraccionada para su comercialización, balanzas digitales, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de videovigilancia y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Además de cocaína, se secuestró un arma y dinero en Cutral Co

Por su parte, en Cutral Co, la División Antinarcóticos de la Comarca ejecutó dos allanamientos que culminaron con el secuestro de casi 170 dosis de clorhidrato de cocaína, cerca de un millón de pesos en efectivo, una pistola calibre .22 con cartuchería, teléfonos celulares, cámaras de seguridad y otros elementos de interés para la investigación.

Las personas involucradas fueron identificadas y notificadas de la imputación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.