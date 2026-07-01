Francia y Paraguay: un antecedente que marcó la historia de las definiciones en los Mundiales

Chilavert, vencido en el suelo tras el gol de Blanc y la eliminación de Paraguay.

El duelo que Francia y Paraguay protagonizarán por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, el próximo sábado a las 18 de nuestro país, nos remonta a uno de esos episodios que han marcado la historia moderna de los certámenes mundialistas.

El combinado que dirige Gustavo Alfaro viene de dar uno de los grandes batacazos, tras eliminar a Alemania por penales, pero del otro lado espera el conjunto de Deschamps, uno de los grandes favoritos, que accedió a octavos prácticamente sin despeinarse tras golear a Suecia.

El último antecedente entre ambos en una eliminatoria ocurrió en el Mundial de Francia 1998. Ambos seleccionados se enfrentaron en los octavos de final, un partido que quedó grabado a fuego al tratarse de la primera definición a través del «Gol de Oro».

Dicha regla FIFA, implementada luego de 1994, que establecía que, en caso de empate durante la prórroga, el primer equipo en anotar ganaba el partido inmediatamente. Se utilizó únicamente en la Copa del Mundo de Francia 1998 y Corea-Japón 2002 (aplicó en tres partidos) antes de suprimirse.

El encuentro permaneció 0-0 durante 113 minutos, hasta que Laurent Blanc marcó el llamado “gol de oro” y le dio a Francia una victoria por 1 a 0. A la postre, los franceses terminarían conquistando su primera Copa del Mundo en su propio país.

Más allá de la derrota, Paraguay quedó en la memoria por su resistencia y la enorme entrega, poniendo contra las cuerdas al combinado local. Aquella tarde en Lens, la Albirroja, dirigida por Paulo César Carpegiani y con José Luis Chilavert estelar, puso contra las cuerdas a los franceses y a poco estuvieron de lograr la épica.

¿Puede soñar el combinado guaraní con una labor semejante el próximo sábado? El encuentro se disputará en el estadio de Philadelphia.