Neuquén impulsa una ordenanza para prohibir las ferias «Saladitas» y regular emprendimientos informales

La municipalidad de Neuquén en conjunto con la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) impulsarán un proyecto de ordenanza para prohibir la instalación de ferias «Saladitas».

La iniciativa buscará ordenar la actividad comercial en la capital y garantizar la igualdad de condiciones entre todos los comerciantes y emprendedores que desarrollan la actividad por fuera de la ley.

«No estamos en contra de los emprendedores»

Carlos Algueró, prosecretario de ACIPAN, explicó a Diario RÍO NEGRO que «este es un marco regulatorio que iguala cualquier persona que comercialice bienes y servicios en Neuquén, ya sea en un puesto, una feria itinerante o un showroom en un espacio público o privado».

El proyecto tendrá el objetivo de promover la formalización de comerciantes y emprendedores que hoy desarrollan actividades por fuera de la normativa.

«Esta ordenanza lo que viene es traer luz sobre esas zonas grises para que haya cierta igualdad a la hora de la competencia«, remarcó Algueró.

Y agregó: «Desde la cámara celebramos que el Ejecutivo realmente quiera sancionar una ordenanza que le ponga límites estas actividades que no estaban siendo reguladas y que no estaban dentro de las reglas«.

Aseguró que esta ordenanza no es en contra de los emprendedores. «Al contrario, creemos que Neuquén es una ciudad de oportunidades y que todos tienen derecho a comercializar de la manera que es mejor, pero dentro de ciertas reglas«, destacó.

Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica, afirmó por su parte: “Los concejales del oficialismo van a presentar una iniciativa que estuvimos trabajando con ACIPAN en referencia a la informalidad de la venta en ferias. Lo que pretendemos es que esta ordenanza prohíba cualquier tipo de posibilidad de Saladitas en la ciudad de Neuquén”.

Señaló que el proyecto iniciará su tratamiento legislativo y que en las próximas semanas se realizará su debate dentro del Concejo Deliberante. Detalló que la propuesta también prevé herramientas para que emprendedores puedan incorporarse al circuito formal.