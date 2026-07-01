36 horas de tensión en Río Negro: cómo fue el operativo de donación multiorgánica que cambió cinco vidas

El equipo de Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del hospital de Cipolletti se «mudó» al Policlínico Modelo para concretar la quinta donación multiorgánica de Río Negro. Más de 100 personas trabajaron dentro del operativo. «Es un gesto de respeto absoluto hacia las familias del donante, quienes a través de un dolor inmenso pueden pensar en otras personas que tienen su esperanza puesta en la decisión de cada uno de nosotros», resaltó la enfermera y jefa de la UHPROT, Lorena Pelaez.

El procedimiento comenzó el viernes y se extendió durante 36 horas. Permitió la donación del hígado, los riñones y las córneas, órganos y tejidos que beneficiaron a cinco pacientes en lista de espera nacional.

En lo que va de 2026, Río Negro registra cinco donaciones multiogánicas: dos en Bariloche, una en Roca y dos en Cipolletti.

Un operativo de alta complejidad en Río Negro

La magnitud del operativo requirió la articulación de un centenar de profesionales. El despliegue incluyó equipos médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes arribaron en vuelos sanitarios para efectuar la ablación de los órganos. La jornada involucró a personal de aeropuerto, choferes y agentes de seguridad.

Además, técnicos de laboratorio cumplieron con las pruebas de histocompatibilidad y serología bajo los estrictos estándares de calidad del Incucai, organismo nacional que supervisa la transparencia y equidad de cada etapa de la procuración.

«Si bien en el equipo de UHPROT somos cuatro personas, el sistema total mueve a más de 100 integrantes bajo protocolos que demandan una coordinación de tiempo y logística extrema», detalló la jefa de la unidad.

Pelaez señaló que un operativo de esta naturaleza requiere al menos 24 horas para completar los exámenes que el protocolo nacional exige. Cada órgano posee un periodo de vitalidad específico una vez que se retira del cuerpo, lo que obliga a una distribución inmediata.

En este caso, el destino de las piezas ya estaba asignado a los receptores antes de finalizar la cirugía. La enfermera explicó que para los riñones y las córneas, el sistema de salud prioriza a los pacientes de la región, salvo que existan casos de emergencia nacional en otros puntos del país.

La profesional de la salud relató que este tipo de jornadas se viven con mucha intensidad y una mezcla de emociones. Por un lado hay una familia que lamenta la pérdida de un ser querido y, por el otro, un paciente expectante por mejorar su calidad de vida.

«Nosotros como equipo nos paramos desde ese lugar. Es difícil mantenerse activo durante 36 horas y cumplir con todo el trabajo coordinado, pero sabemos que el esfuerzo es por las casi 9.000 personas en lista de espera que solo tienen la esperanza puesta en nosotros», enfatizó Pelaez.

La profesional también subrayó el impacto que tuvo la Ley 27.447: «A partir de la Ley Justina hubo un cambio rotundo en la cantidad de donantes y en la oportunidad que tienen las personas de mejorar o salvar su vida». La normativa establece que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos, a menos que deje constancia expresa de su negativa en vida.

De todas maneras, sostuvo que hay que conversar sobre este tema para agilizar la aceptación en momentos críticos. La labor de las unidades hospitalarias abarca la contención de los familiares y la gestión de una red que opera las 24 horas para transformar el dolor en una oportunidad de vida.