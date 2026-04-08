Francisco Cerúndolo perdió en sets corridos y se despidió del Masters 1000 de Montecarlo

Se terminó el camino de Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de Montecarlo. La mejor raqueta nacional (19° en el ranking mundial) tuvo un bajo nivel y cayó frente al checo Tomas Machac (53°). Fue derrota por 7-6 y 6-3 para el argentino, en una hora y 48 minutos de juego.

Fue un partido lleno de inconsistencias de ambos jugadores. En el primer set, hubo dos quiebres por lado. Cerúndolo empezó mejor y se puso 2-0 arriba, pero rápidamente se lo igualaron y todo se definió en el tiebreak, donde el europeo fue más efectivo (7-2).

En la segunda manga, Cerúndolo comenzó con el pie derecho y quebró en el inicio, pero luego no pudo mantener su servicio y no volvió a estar arriba en el marcador. El bonaerense tuvo chances de break en el séptimo y noveno game, pero no pudo aprovechar ninguna y se despidió del tercer Masters 1000 de la temporada. En la próxima ronda, Machac se verá las caras contra Jannik Sinner (2°).

Cerúndolo estuvo errático y quedó eliminado de Montecarlo.

De esta forma, no pudo romper su racha negativa en esta instancia: cuatro veces disputó la segunda ronda en Montecarlo, pero nunca pudo clasificar a octavos. A pesar de la caída, el tenista de 27 años subió un puesto en el ranking en vivo: se encuentra en la 18° colocación.

El siguiente desafío de Cerúndolo será el ATP 500 de Munich, que comenzará el próximo 13 de abril. En Alemania deberá llegar al menos a las semifinales, si no quiere perder puntos en el ranking.

Lo más destacado de la jornada fue la sufrida victoria de Alexander Zverev. El alemán, número 3 del mundo, trabajó más de lo pensado para derrotar al chileno Cristian Garín por 4-6, 6-4 y 7-5 en casi tres horas de partido.

Etcheverry, el último sobreviviente

El último argentino con vida en el Principado es Tomás Etcheverry (30°). El platense, que debutó con un sólido triunfo frente a Grigor Dimitrov, se enfrentará al francés Atmane (45°) en la segunda ronda. El duelo será el primer enfrentamiento entre ambos.