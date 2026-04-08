Francisco Cerúndolo perdió en sets corridos y se despidió del Masters 1000 de Montecarlo
La mejo raqueta nacional quedó eliminada tras caer ante el checo Machac. Etcheverry, el último argentino con vida en el Principado. Los detalles.
Se terminó el camino de Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de Montecarlo. La mejor raqueta nacional (19° en el ranking mundial) tuvo un bajo nivel y cayó frente al checo Tomas Machac (53°). Fue derrota por 7-6 y 6-3 para el argentino, en una hora y 48 minutos de juego.
Fue un partido lleno de inconsistencias de ambos jugadores. En el primer set, hubo dos quiebres por lado. Cerúndolo empezó mejor y se puso 2-0 arriba, pero rápidamente se lo igualaron y todo se definió en el tiebreak, donde el europeo fue más efectivo (7-2).
En la segunda manga, Cerúndolo comenzó con el pie derecho y quebró en el inicio, pero luego no pudo mantener su servicio y no volvió a estar arriba en el marcador. El bonaerense tuvo chances de break en el séptimo y noveno game, pero no pudo aprovechar ninguna y se despidió del tercer Masters 1000 de la temporada. En la próxima ronda, Machac se verá las caras contra Jannik Sinner (2°).
De esta forma, no pudo romper su racha negativa en esta instancia: cuatro veces disputó la segunda ronda en Montecarlo, pero nunca pudo clasificar a octavos. A pesar de la caída, el tenista de 27 años subió un puesto en el ranking en vivo: se encuentra en la 18° colocación.
El siguiente desafío de Cerúndolo será el ATP 500 de Munich, que comenzará el próximo 13 de abril. En Alemania deberá llegar al menos a las semifinales, si no quiere perder puntos en el ranking.
Lo más destacado de la jornada fue la sufrida victoria de Alexander Zverev. El alemán, número 3 del mundo, trabajó más de lo pensado para derrotar al chileno Cristian Garín por 4-6, 6-4 y 7-5 en casi tres horas de partido.
Etcheverry, el último sobreviviente
El último argentino con vida en el Principado es Tomás Etcheverry (30°). El platense, que debutó con un sólido triunfo frente a Grigor Dimitrov, se enfrentará al francés Atmane (45°) en la segunda ronda. El duelo será el primer enfrentamiento entre ambos.
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