Franco Colapinto, a corazón abierto: su dura adolescendia y la relación con Flavio Briatore

Franco Colapinto dio una extensa entrevista en el podcast «Beyond The Grid» de la Fórmula 1 en la que habló de los desafíos que pasó en su adolescencia al vivir solo y también se refirió a la actualidad en Alpine.

El piloto argentino se refirió al momento en el que emigró a Europa, a los 14 años, para dedicarse de lleno al automovilismo. «Cuando vine a vivir a Europa no tenía amigos, estaba solo», reveló.

«Nadie me cuidaba, estaba solo. No tenía manager. Pasaba el día con los mecánicos, pero nadie me cuidaba a mí«, confesó y luego reflexionó: «Para mí, la mejor escuela es vivir una vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo».

«Estuve mucho tiempo sin nadie, fue muy duro. Me pasaba que no hablaba con nadie en semanas», concluyó al respecto.

Franco Colapinto y la relación con Flavio Briatore: «Es duro con todos»

Franco Colapinto reconoció que Flavio Briatore, líder del equipo Alpine, es «duro con todos» y que «a veces puede ser un poco fuerte, hasta puede parecer excesivo si no lo conocen».

De todas maneras, afirmó que tiene una «muy buena relación con Flavio». El piloto argentino aseguró: «Realmente confío en él y creo que llevará al equipo a pelear adelante. Aprendí mucho de él este año. Me hizo mucho más fuerte mentalmente y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio y por el proceso que estamos atravesando».

Colapinto también fue elogioso con su compañero de equipo, Pierre Gasly. «Pierre es el líder del equipo. Aprendí todo de Alex (Albon) en Williams y estoy aprendiendo todo de Pierre en Alpine. Él impulsa el equipo; ha firmado un contrato plurianual. Es quien desarrolla el coche; conoce cada detalle», destacó.

«Es una gran persona con la que tenía una buena relación el año pasado, cuando yo estaba en Williams y no compartíamos equipo. Disfruto trabajar junto a él«, agregó.