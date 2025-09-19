Flavio Briatore reveló quién es el único rival de Franco Colapinto por la butaca de Alpine en 2026: ‘Tengo que entender…’”

Flavio Briatore contó cuál es el único piloto que compite con Franco Colapinto por la titularidad de Alpine en 2026.

La segunda butaca de Alpine para 2026 es uno de los temas que tomó relevancia en los últimos días, pero Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, confirmó sin rodeos que elegirá entre Franco Colapinto y el estonio Paul Aron.

“Es entre Franco y Paul”, declaró en una entrevista con The Race. Y agregó que “Paul es un tipo muy agradable y rápido». «Tengo que entender qué es lo mejor para el equipo», lanzó para poner fin a las especulaciones.

El histórico directivo aclaró que no busca pilotos externos ni contempla alternativas fuera de la estructura Alpine, descartando así los apellidos que circularon en Europa como Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Mick Schumacher, Felipe Drugovich, Sergio Checo Pérez o Valtteri Bottas.

«No veo ninguna otra posibilidad. Vemos a otros, pero no sentimos que tengan nada especial, porque los buenos causan sensación», remarcó.

Briatore explicó que necesita «una o dos carreras más» antes de tomar la decisión final, aunque deslizó que la estabilidad será un factor clave. “Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos», señaló.

El dirigente también reconoció la presión que sienten los rookies en la F1: “Es muy difícil manejar el coche, hablar con los ingenieros y estar en un equipo grande. Quizá algunos pilotos llegaron demasiado pronto, pero Colapinto mejoró en las últimas carreras y está más consistente”, remarcó.

Este fin de semana, Franco Colapinto disputa en Bakú su 11 carrera como titular de Alpine. En tanto, Paul Aron, actual reserva, ya tuvo experiencia en prácticas oficiales y en Monza llegó a reemplazar al propio Colapinto en una sesión. La definición final de Alpine se conocerá a fines de octubre.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el primer día de entrenamiento del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto no ocultó su frustración luego de cerrar último en los entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El argentino admitió que la jornada fue complicada y que deberán trabajar intensamente para mejorar de cara a la clasificación.

Franco Colapinto terminó en el fondo de la tabla, a 648 milésimas de su compañero Pierre Gasly y a 355 de Fernando Alonso, el penúltimo. La diferencia pudo haber sido menor, pero un roce contra el muro en su último intento lo obligó a abortar la vuelta rápida.

«Nos está costando mucho en esta pista con tantos baches y un circuito callejero con tanta curva lenta. Hicimos unos cambios que mejoraron algunas cosas. Hay que trabajar para el sábado, fue un día difícil y estamos muy, muy lejos«, reconoció Colapinto en diálogo con ESPN.

El equipo Alpine apostó por una arriesgada puesta a punto con poca carga aerodinámica para compensar la falta de potencia del A525 en las rectas. Si bien esa estrategia le permitió alcanzar gran velocidad en los sectores rápidos, lo dejó en desventaja en las curvas lentas y en los frenajes exigentes. “El compromiso que tenemos es ese, el de baja carga”, explicó el argentino para cerrar su análisis del día.

Ahora, Colapinto buscará revertir la tendencia en la tercera práctica del sábado, previa a la clasificación que ordenará la grilla de salida para la carrera principal del domingo en Bakú.

Días y horarios de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica Libre 2: 9 (Argentina) / 16 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 9 (Argentina) / 16 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8 (Argentina) / 15 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)