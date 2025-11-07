Franco Colapinto en la F1 2026: cómo pasó de «estar perdido» a «impresionar» a Briatore y ganarse el asiento 

El futuro del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 está asegurado. La escudería Alpine confirmó que el joven bonaerense continuará en sus filas para la temporada 2026, una decisión que llega tras una notable evolución en su rendimiento y madurez, destacada por el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore.

Briatore, en diálogo exclusivo con F1.com, reveló que Colapinto «estaba un poco perdido» al inicio de su etapa con el equipo, tras ser promovido al asiento de carrera en lugar de Jack Doohan a partir del Gran Premio de Imola. Sus primeras actuaciones no cumplieron con las expectativas del directivo italiano, quien incluso llegó a manifestar que «quizás no era el momento para que Franco estuviera en Fórmula 1».

Sin embargo, la situación cambió drásticamente. El asesor de Alpine observó una significativa mejora en el piloto de 22 años a partir de las siguientes carreras. «Si ves a Franco al principio, cuando empezó a correr con nosotros, y lo ves ahora, es una persona diferente», aseguró Briatore, haciendo hincapié en el compromiso y la seguridad que Colapinto ha demostrado en las últimas semanas.

El argentino pasó de ser un piloto con un desempeño inicial decepcionante a igualar el historial de clasificación 3-3 con su experimentado compañero, Pierre Gasly.

La madurez de Franco Colapinto que impresionó a Briatore

El propio Briatore admitió haber sido «impresionado» por la respuesta de Colapinto a las críticas iniciales. «Su madurez en los últimos meses ha cambiado completamente. Está hablando conmigo como un tipo diferente, con más responsabilidad», agregó el directivo, evidenciando un profundo cambio en la actitud y el enfoque del joven piloto.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Esta transformación fue clave para disipar las dudas que, según Briatore, existían al principio dentro del equipo sobre el potencial del argentino.

Un compañero de equipo clave para Franco Colapinto

La integración de Colapinto también ha tenido un impacto positivo en la dinámica interna de Alpine. «Antes teníamos un piloto y todo recaía sobre los hombros de Pierre. Ahora hemos dividido el peso«, explicó Briatore.

La relación con Gasly es «muy buena», y el equipo ahora cuenta con dos pilotos que comparten responsabilidades. Aunque el rendimiento general del monoplaza de Alpine no ha sido competitivo en las últimas carreras, el desempeño individual de Colapinto ha sido muy bueno, manteniéndose consistentemente cerca de Gasly, a quien Briatore considera uno de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1. El objetivo ahora, según el asesor, es «entregar el coche adecuado para Pierre y Franco el próximo año».