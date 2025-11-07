¿Colapinto metió la pata en Brasil?: «Estar acá como piloto titular…»

El anuncio de Alpine sobre la continuidad de Franco Colapinto está a minutos de concretarse y el propio piloto tiró señales en la conferencia previa al Gran Premio de Brasil, que comenzará hoy en el predio paulista de Interlagos. Con frases contundentes, el argentino varias veces dio a entender que su futuro en la escudería francesa está garantizado y solo hay que esperar para conocer los detalles de esta extensión del vínculo.

«Es el momento del año que más estaba esperando. Desde que empecé el año sabía que no iba a ser piloto titular, si soñaba con una sola cosa, era con correr en Interlagos con todos los aficionados, con toda la gente apoyándome. Era lo único que quería hacer: estar acá como piloto titular y estar acá con Alpine», dijo Colapinto, confiado como nunca antes e insistente con esa palabra «titular».

Esta declaración, contundente y tal vez con alguna palabra de más, no hace más que ratificar que la firma está al caer. Y se une con el posteo de Alpine: “¿Ya has hecho las cuentas?”, un juego que alude a la suma 7 + 11 + 25 = 43, el número que utiliza el piloto argentino.

Colapinto: «Brasil es mi segundo hogar»

Franco Colapinto sabe que tendrá un gran apoyo del público albiceleste (se estima que habrá más de 18.000), pero también porque se siente muy cómodo en el país vecino. «Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar acá, pero también por los aficionados, porque han hecho un esfuerzo enorme para apoyarme carrera tras carrera. Sé que acá habrá muchísimos argentinos y no puedo esperar para disfrutar con ellos. Estoy muy agradecido de poder correr y de tener tanto apoyo aquí en Brasil«.

El piloto aprovechó también para destacar sus lazos con Brasil y remarcó que la histórica rivalidad que existe entre ambos países –especialmente en el fútbol– no se traslada al automovilismo. «Brasil para mí es como un segundo hogar. Vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha competencia, pero creo que el automovilismo es diferente».

Franco y la amistad con Bortoleto

El piloto de 22 años explicó que «en el automovilismo somos 20 pilotos, competimos contra europeos y gente de muchos otros lugares del mundo, y creo que Brasil y Argentina están unidos en este deporte, y es algo que para mí es un gran orgullo«.

«Creo que es algo para celebrar: ver a dos países que han tenido enfrentamientos en otros deportes estar cerca uno del otro por nosotros, por mí y por Gabri (Bortoleto). Somos realmente muy amigos y es uno de los pilotos con los que más cercanía tengo en la parrilla. Y nos gusta que al otro le vaya bien. Así que amo Brasil, tengo mucho apoyo aquí y estoy muy agradecido por eso. Me encanta que esto esté pasando en la Fórmula 1″. Y pasará porque el futuro de Colapinto en la máxima está garantizado.