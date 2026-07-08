Franco Colapinto en modo Mundial: «Hablame de remontadas», expresó el argentino en redes sociales

Colapinto en modo Mundial. El piloto de Alpine no se pierde ningún partido de la Selección Argentina.

El país entero vibra con la Selección Argentina y se ve inmerso en la fiebre mundialista. Incluso los deportistas de elite, como el argentino Franco Colapinto, que tal como ocurre desde el comienzo de la Copa del Mundo, vibra al compás de cada partido y celebra el éxito del combinado albiceleste.

El piloto de Alpine comentó el posteo de Lionel Messi post partido, donde se ve a todo el equipo en pleno festejo, y expresó su alegría tras la agónica victoria argentina ante Egipto por 3 a 2, que valió el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

El mensaje del pilarense pudo interpretarse como una analogía entre la remontada del combinado nacional y su labor en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 del pasado domingo, carrera que lo vio remontar diez posiciones y concluir 9°.

«Hablame de remontadas», comentó Colapinto debajo de la publicación del rosarino, a quien pudo conocer meses atrás en el GP de Miami, algo de lo que rápidamente el sitio oficial de la F1 se hizo eco y transformó en publicación en su propia cuenta.

Allí se puede ver al piloto de Alpine acelerando en Silverstone y al equipo argentino celebrando la hazaña en Atlanta del pasado martes.